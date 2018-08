Vrba: Vůbec mě nemrzí, že Ronaldo nepřijede!

Jste spíš z Realu rozmrzelý?

Pro fanoušky je to úžasná skupina. Z mého pohledu už to tak úžasné není, protože Real vyhrál poslední tři ročníky Ligy mistrů. Momentálně je nejlepším mužstvem na světě. Real je prostě Real. Jako kdyby do Plzně přijela koncertovat největší světová pěvecká hvězda.

Pro Plzeň to bude velká výzva. Přece jen, nemrzí vás trochu, že v Realu už není Cristiano Ronaldo?

Vůbec mě to nemrzí.(směje se) Všichni víme, že Ronaldo byl několik let tahounem Realu, střílel rozhodující góly. Pro fanoušky by bylo něco fantastického, kdyby do Plzně přijel. Ovšem když se podíváte na kádr Realu, jsou v něm samí top hráči. Myslím, že diváci budou spokojení i bez Ronalda.

Co říkáte na zbývající dva protivníky?

S AS Řím se Plzeň potkala v Evropské lize, pro kluky tedy známý soupeř i známé prostředí. Já zase znám dobře CSKA Moskva. Mám spoustu materiálu ještě z působení v Machačkale. Hraje pravidelně o titul, má mimořádné možnosti. Tým je složený z reprezentantů a zahraničních hráčů.

Na CSKA máte příjemné vzpomínky. Na podzim 2013 jste na jeho úkor postoupili ze třetí příčky do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.

Doufám, že nám to nyní CSKA nevrátí, a že třetí místo znovu uhrajeme.

Vy jste si přál do skupiny Lokomotiv Moskva. Proč?

Z Ruska mám ještě nějaké rubly, tak je nyní utratím.(směje se) Ne, vážně. Lokomotiv jsem si přál, neboť z prvního koše byl soupeřem, se kterým bychom mohli uhrát nějaký bod a do klubové pokladny přispět nějakou částkou. Jinak první koš byl strašně nabitý. Pro nás to bude celkově hodně složité, rozumný fanoušek pochopí, o čem mluvím.

Když srovnáte všechny tři plzeňské skupiny Ligy mistrů, co vám vyjde?

Vidím je všechny stejné. Dvě top mužstva, a čtvrté, s kterým jsme mohli hrát o třetí místo. Poprvé Borisov, potom CSKA, teď znovu ruský tým. Doufám, že nám to vyjde i do třetice. Zajímavé také je, že vždycky dostaneme do skupiny obhájce.