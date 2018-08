Šádek se jako věštec osvědčil, takže se v Monaku žádné pomoci dovolávat nemusel

Kdyby záleželo na něm, přihrál by jim určitě hratelnější soupeře. Pro Antonína Panenku, jehož božské nohy jsou otištěny v betonu na chodníku fotbalové slávy lemujícím Grimaldi Forum v Monte Carlu, kde se v dnešním podvečeru losovaly základní skupiny nového ročníku Ligy mistrů, by to rozhodně problém nebyl. Do Monaka však Panenka tentokrát pozvání nedostal a český mistr byl odkázán na ruce jiných fotbalových velikánů...