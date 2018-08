Real, AS Řím a CSKA Moskva. Jste spokojený?

Chtěl jsem nejvíc Juventus, kvůli Ronaldovi. Skupina s Juventusem vypadala hodně zajímavě, ještě Manchester United a Valencie. Musím říct, že jsem si ulevil, když nás minula skupina s Lokomotivem, Portem a Schalke. Pak už mi bylo jedno, kam nás šoupnou. Real beru.(směje se) Kdyby zůstal Ronaldo, bylo by to ještě o level výš. Ale Real je neskutečný válec, vyhrát třikrát v řadě Ligu mistrů je neuvěřitelné.

Tím, že Real opustil Ronaldo i trenér Zidane, nemusel by to být takový frmol.

Dva důležité články jsou pryč, největší hvězda a trenér. Hráči ale budou chtít dokázat, že Real posledních let nebyl jen Ronaldo.

Můžou být přejedení úspěchy?

To se říká i o Plzni, v menším, českém, měřítku. Úspěchů ale není nikdy dost. Strašně moc se těším na San Bernabeu. Poslední roky jsem přemýšlel, že bych se tam někdy letěl kouknout na zápas, jako divák. Poletím jako hráč, což je lepší.

Ligu mistrů si zahrajete poprvé. Sledoval jste los o to víc?

Spousta kluků z kabiny jsou v Lize mistrů už mazáci, byla to pro ně, v nadsázce, rutina. Pro mě neskutečný pocit. Aspiranti na třetí místo nejsme, ale hratelné snad je. Plzeň to v předchozích dvou případech dokázala, tak proč se nepokusit potřetí. Naposledy přeskočila právě CSKA.

Jste v očekávání, jaká Liga mistrů bude?

Představit si to nedokážu, neboť na Champions League se v české lize připravit nejde. Bude se říkat a psát, že máme zkušenosti. Jenže v Lize mistrů z nich nic neprodáme. Záleží také, jak k tomu soupeři přistoupí. Kluci z Realu nás určitě neznají. Když to trochu přeženu, pro ně je zápas s námi jako když my jedeme na MOL Cup k soupeři z nižší soutěže. Na AS Řím jsme sice narazili v Evropské lize, ale tyto kluby berou vážně většinou jen Ligu mistrů.

V italském týmu působí váš spoluhráč z české reprezentace Patrik Schick. Psali jste si?

Hned po losu, asi se do Plzně těší. Napsal mi: Aspoň, že máme Real.(smích)

Jako klukovi, byl vám bližší Real nebo Barcelona?

Real. Jednoznačně. Hltal jsem éru Galactikos. Top tým měl ale Real vždycky. Měl jsem rád brazilského Ronalda, pak i portugalského. Juventus by pro mě byla ještě větší pecka, ale jsem moc spokojený. Real v Plzni ještě chyběl. Když se zamyslím, proti kterým klubům Viktorka za poslední roky hrála... Bayern, Barcelona, AC Milán, Manchester City, Atlético Madrid, Neapol. Teď Real. Je to pohádka.