Bývalý plzeňský záložník před CSKA varuje: Fernandes má troje plíce! Viktorii ale věří

Možná by mohl trenéru Vrbovi sestavit taktický plán na CSKA. Bývalý plzeňský záložník Ondřej Vaněk proti dnešnímu soupeři Viktorie v Lize mistrů odehrál v dresu Ufy závěrečnou půlhodinu v sobotním zápase ruské ligy (výhra CSKA 3:0).

„Byl to pro nás zápas blbec. CSKA prakticky dalo jen góly, jinak nás nepřehrálo. Je znát, že v létě vyměnilo většinu týmu. Celá dlouholetá osa, bratři Berezutští, Ignaševič, Dzjuba, je pryč," říká Vaněk.

„Než si to sedne, asi nějakou chvíli potrvá. Kvalitu i tak mají velkou, srovnatelnou s Plzní. Ale zkušenosti jsou na straně Viktorky, těmi je bude převyšovat. Hráčů, kteří prošli těžkými zápasy na mezinárodní scéně, má Plzeň víc. Doma by měla být favoritem," myslí si 28letý záložník, který na západě Čech strávil dvě sezóny, v létě 2016 pak přestoupil do Ufy.

Po příchodu do klubu ho vedl šest měsíců současný kouč Moskvanů Viktor Gončarenko. Nedá na něj dopustit. „Vzpomínám na něj jen v dobrém, měsíce pod ním byly fajn. Z hráčů dokáže vymáčknout maximum, dostat z nich, v čem jsou silní. Jeho parketou je kombinační fotbal," uvádí Vaněk, jakým stylem se CSKA v Plzni bude prezentovat.

Když má vyjmenovat největší zbraně ruského mužstva, nabízí dvě jména: útočník Chvalov a pravý krajní obránce Fernandes. „Chvalov minulou sezónu jen naskakoval, teď se vyšvihl, dopředu je číslem jedna. Nedávno dával hattrick, s Dzjubou je nejlepším střelcem ruské ligy," upozorňuje Vaněk.

Jen slova chvály má pro Brazilce s ruským pasem Fernandese, jednoho z klíčových mužů úspěšné ruské reprezentace na nedávném mistrovství světa. „Na hřišti kmitá, má snad troje plíce. Lítá pořád dopředu. Ale jak hodně útočí, hůř se vrací. Po jeho straně by tak mohla vést cesta Plzně k úspěchu," myslí si Vaněk.

Čeští fanoušci všechny zápasy Ligy mistrů budou moci sledovat jen na stanici O2TV Sport a O2TV Fotbal. Veřejnoprávní Česká televize vyklidila pole, vlastníkem vysílacích práv v tuzemsku je výhradně společnost O2 TV. Ta dokonce divákům nabídne, aby si díky multidimenzi vybrali zápas, který chtějí sledovat.