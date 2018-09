Vůbec jste neměli dovolit, aby k situaci předcházející penaltě došlo, vyčítal hráčům Vrba

Mísila se v něm spokojenost se zklamáním a hořkostí. Aby ne, když jeho tým měl k výhře v úvodním duelu Ligy mistrů s CSKA Moskva tak blízko. K finančnímu bonusu 2,7 milionu eur, jenž by na plzeňské konto doputoval v případě zisku tří bodů, samozřejmě také. „Až budu zápas hodnotit, řeknu hráčům, že s jejich výkonem jsem byl spokojený, ale zároveň jim vytknu, že v takovémto utkání nemohou dostat vyrovnávací branku v 94. minutě z penalty,“ pragmaticky vyjádřil své pocity trenér plzeňské Viktorie Pavel Vrba po remízové konfrontaci s ruským soupeřem.

Po báječné první půli se zdálo, že budete mít dál navrch a že si s CSKA poradíte stejně jako před pěti lety, kdy jste se loučili s Ligou mistrů právě s tímto soupeřem vítězně. Proč se po přestávce obraz hry tak změnil?

Strašně ho ovlivnil rychlý gól, který jsme inkasovali už po čtyřech minutách. Do přestávky jsme byli aktivní, nebáli se chodit do útočné fáze ve větším počtu hráčů, jenže po inkasované brance jsme začali hrát na udržení výsledku a nebyli tak aktivní, jako v prvním poločase. Obrovská škoda.

Ještě větší, že jste si nechali dát druhou branku. A dokonce ve čtvrté minutě nastavení a z penalty k tomu.

A ještě ke všemu po rohovém kopu, kdy hráči vědí, jak se mají v defenzivním postavení chovat. Vůbec jsme neměli a nesmíme dovolit, aby podobná situace vůbec vznikla.

Po remíze tudíž rozpaky nad výsledkem, ale s výkonem určitě spokojenost?

V první půli to byl to skutečně jeden z nejlepších výkonů, které jsem v Plzni zažil. I proto za něj hráče pochválím. Vždyť utkání sneslo měřítko, jež se v české lize nevidí. Z našeho pohledu určitě.

A stejně tak přineslo i velký střelecký part Krmenčíka...

Je pro nás strašně důležitým a v ofenzivě přímo klíčovým hráčem, který prokazuje své kvality tím, že dává góly v české lize i Lize mistrů.

Takže si musíte blahořečit, že jste ho v létě neprodali.

To ano, jsme rádi.

Výborný výkon podal ovšem i Limberský, jenž zanechal autogram pod oběma góly.

Dokázal, že i hráči v jeho letech dovedou podávat mimořádné výkony, i když to mají mnohdy těžší než jiní.

Trochu překvapivým tahem bylo zařazení Kovaříka do základní sestavy. Co vás k němu vedlo?

Reagoval jsem tím na Fernandese, který je výborným a v útočné fázi dokonce mimořádným hráčem.

S moskevským CSKA jste se o body nakonec podělili, takže co remíza znamená pro další vývoj skupiny?

Potkal jsem se s trenérem Gončarenkem zase po sedmi letech. Při prvním setkání vedl BATE Borisov, my s ním také doma remizovali 1:1, ale odvetu v Minsku jsme vyhráli a ze skupiny postoupili do Evropské ligy. Netroufám si samozřejmě srovnávat Borisov a CSKA, ale bych pochopitelně rád, kdyby naše konfrontace dopadla stejně i tentokrát a my zase vyhráli odvetu.

Takže věříte, že pokud zopakujete podobný výkon proti AS Řím či madridskému Realu, jste schopni bodovat i v dalších zápasech?

Rád bych body získal i s těmito soupeři, ale teprve uvidíme, jestli se nám to povede.