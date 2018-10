Džeko? Proti lepšímu hráči jsem nestál! Hejdu čeká čtvrtý střet s hvězdným útočníkem

Dobře ví, co bosenský fantóm Edin Džeko umí. Plzeňský stoper Lukáš Hejda se o tom třikrát přesvědčil na vlastní kůži. Bilance? Džeko se prosadil jednou za Manchester City, v dresu AS Řím před dvěma lety nasázel Plzni hattrick. „Je to komplexní borec, čeká mě další výzva," říká Hejda, který se v pátečním hitu se Spartou vrátil po zranění do sestavy Viktorie.