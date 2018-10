Zeman: Řím není pro Schicka vhodný

Mohl sledovat úterní kanonádu týmu AS (5:0), který ve své kariéře dvakrát vedl, a jehož fanoušci ho bezmezně milují. Mohl vidět bezradnost Plzně, do níž jej před pěti lety lákali jako trenéra. Měl tehdy nahradit odcházejícího Pavla Vrbu. A vše si mohl ještě osvěžovat v paměti.

„Sešli jsme se v Římě, mluvili jsme několik hodin. Řekl jsem jim, že bych se příchodu do Plzně nebránil. Rozloučili se se mnou s tím, že si to rozmyslí. Nakonec se angažmá neuskutečnilo. Nedělám si z toho nic, stačí mi, že je o mě zájem," připomínal Zeman v pondělí večer v Římě ještě před zápasem AS s Plzní.

Nejen na Apeninském poloostrově je uznávanou personou. Muž, který do italského fotbalu přivedl Pavla Nedvěda a je považován za stvořitele legendy AS Řím Francesca Tottiho, celou kariéru tvrdošíjně prosazuje ofenzivní styl. S ním v 90. letech minulého století dovedl provinční Foggiu do Serie A. Nyní je bez angažmá, i v 71 letech má ale stále obrovskou chuť trénovat.

„Klidně bych pracoval v Česku, ale musel bych vědět, jakým stylem chce dotyčný klub fotbal dělat. Já ho chci dělat kdekoli, čistě," uvedl Zeman. „Český fotbal ale neprochází dobrým stavem. Reprezentace nic moc, kluby nic moc. Čekal jsem v pohárových předkolech víc od Slavie, daleko víc od Sparty," dodal pražský rodák. A jak se mu zamlouvá Plzeň? „Její poslední zápasy jsem neviděl, ale podle mě je to mužstvo, které žije ze zkušeností," prohlásil Zeman, aniž by tušil, co Západočechy potká v úterním večeru.

Během něj se nakrátko do hry zapojil i český reprezentační útočník Patrik Schick. V AS má podle Zemana těžkou pozici.

„Mám pocit, že trenér Di Francesco ho ani nechtěl. Přijde mi, že neví, co s ním. Hraje na tři útočníky, ale protože Džeko musí hrát na hrotu, na Schicka nezbývá prostor. Na kraji si pozici nenajde," pověděl Zeman. „AS pro něj není vhodný klub. Pamatuju si, když kopal za Sampdorii. Jakmile naskočil do utkání, byl platný. Ale uprostřed," doplnil trenér, který naposledy vedl Pescaru.

Co Zeman říká na působení ostatních českých fotbalistů v italské nejvyšší soutěži? Záložníků Antonína Baráka, Jakuba Jankta a Ladislava Krejčího? „Barák se mi moc líbil ve Slavii. V Udine bude mít problémy, v týmu je spousta cizinců. Je těžké dát takovou hordu lidí dohromady, aby šli za stejným cílem. Jankta jsem chtěl před lety do Lugana, považuji ho za velmi dobrého hráče. A Krejčí? Teď odehrál dva zápasy za sebou, ale potřebuje se chytit," uzavřel Zeman.