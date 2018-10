Mašina na góly se zasekla. A Klopp se mračil, chválil jen brankáře

Mračil se. Porážka 0:1 s Neapolí bolela, ale ještě víc výkon jeho Liverpoolu. Manažer Jürgen Klopp sportovně přiznal, že si jeho tým tři body v Lize mistrů nezasloužil. „Když je vaším nejlepším hráčem brankář, vždycky je to špatné znamení," krčil rameny německý kouč. Jeho tým inkasoval branku v poslední minutě.

Blamáž, průšvih. To bylo představení fotbalistů Reds v Neapoli, Kloppova ofenzivní mašina ani jednou netrefila branku. To se Liverpoolu stalo naposledy v roce 2006, kdy prohrál 0:1 s Benfikou. Německý kouč kroutil hlavou, nemohl pochopit, co se stalo. „Nepamatuji se, kdy se mi něco podobného stalo," hlesl zklamaně. „Nehráli jsme dobře, tři body si zasloužil soupeř," uznal.

Nic na tom nezměnilo, že se neapolský Lorenzo Insigne gólově prosadil až třicet sekund před koncem. „Nechtějte po mně, abych důvody porážky pojmenoval hned, chci se na zápas ještě jednou podívat," požádal novináře. „Prostě jsme nebyli dost dobří. A pokud nejste dobří, tak obvykle prohrajete," poznamenal.

Naznačil, že viděl hodně chyb, zbytečné ztráty míče, špatné reakce hráčů. „Mělo to vypadat úplně jinak, chybu můžete udělat, ale tentokrát jich bylo moc. A to hlavně ve druhé půli. Vždycky je špatné znamení, když je vaším nejlepším hráčem brankář. Soupeř nás úplně na konci potrestal. Už nebyl čas, abychom zareagovali," dodal.