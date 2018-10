Snad Realu ta gólová krize ještě den vydrží, přál si kapitán Viktorie Hubník

Bude utkání s Realem tím největším, jaké odehrajete?

Zažil jsem spoustu velkých zápasů s reprezentací, třeba na mistrovství Evropy ve Francii, ale i s Viktorií, na Bayernu nebo Manchesteru City. To jsou nezapomenutelná utkání a zahrát si proti Realu Madrid na jeho trávníku k nim určitě bude patřit. Určitě to bude duel hodně sledovaný nejen u nás doma a ve Španělsku, ale i jinde. Vždyť Real patří k TOP klubům na světě. Moc se na utkání těším.

Real je ale v krizi, nedává góly...

Nevyhrál už pět soutěžních zápasů v řadě, to je hodně, upřímně, překvapilo to i nás, ale nesnižuje to jeho obrovskou kvalitu. Vždyť v těch zápasech měl průměr pětadvacet střel na bránu. To je hodně. Je jen otázkou času, kdy mu to tam zase začne padat.

Nebojíte se, že už v úterý večer?

Nebojím se, kdybychom se báli, nemáme tu co dělat. Máme respekt, ale ne strach. Ale přál bych si, aby ten gólový půst Realu ještě jeden den vydržel. Ať spustí kanonádu třeba hned v neděli v Barceloně (úsměv).

Takže ten střelecký půst může být výhoda Viktorie?

Takhle se na to nedívám. Liga mistrů je jiná soutěž. Uvidíme na hřišti, ale zdůrazňuji, kvalitu Realu momentální situace nijak nesnižuje.

Na koho z hráčů soupeře se těšíte a z koho máte obavy?

Těším se na Real jako celek, protože tým tvoří opravdu vynikající fotbalisté. Nemluvil bych o obavách, ale o tom, že nebezpečný může být každý hráč, nejvíc útočníci a zejména Benzema bude asi hodně nepříjemný.

Nebude k dokonalému zážitku chybět Ronaldo, který odešel do Juventusu?

Někteří kluci by si proti němu chtěli zahrát, já už jsem to zažil. Mně chybět nebude. Real je i bez Ronalda veliký a silný.