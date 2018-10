Fanoušci Plzně zaplavují Madrid. Realu se nic nevyrovná, jedině snad sestup Sparty, vtipkovali

Proti Realu vyběhne fotbalová Plzeň v Lize mistrů dnes večer (od 21 hodin), během dne se to ale v centru Madridu i kolem slavného Estádia San Bernabéu hemží Limberskými, Hubníky, Krmenčíky. Stovky fanoušků Plzně zaplavily španělskou metropoli, těší se na jeden z největších zápasů klubové historie.

„V pondělí mi kamarád říkal, že Real vyhraje 4:1. To bych bral všemi deseti," pověděl příznivec s přezdívkou Hoppa. „Objektivně nevím, co by se muselo stát. Doufám, že po třetím gólu Baleťáci trošku zvolní," dodal s úsměvem.

Kvarteto fanoušků (Petr, Vojta, Láďa a Vašek), kteří právě vyšli z fanshopu Bílého baletu bylo mnohem optimističtější. „Prohrajeme, na Real nemáme. Ale tak o gól, maximálně o dva. Real je teď v krizi, doufáme, že mu to vydrží," tvrdili unisono.

Na venkovní pohárové zápasy nejezdí, teď ale neodolali. „Kdy se člověku poštěstí, aby viděl Viktorku proti nejlepšímu týmu světa na jeho stadiónu? Letěli jsem ráno z Prahy přes Brusel, v jednu jsme byli v Madridu. Pohodička. Dáme si ve městě nějaké pivko a večer jdeme na ně," smáli se.

To Hoppa byl za Plzní například na Bayernu, dvakrát ve Vídni. Madrid je jeho šestý pohárový výjezd. Viktoria hraje poháry pravidelně, není to pro její fanoušky už rutina? Byť jde o Real?

„Pro mě určitě ne. Říkám si, že na Real se už nikdy nepodívám. Co se týká Ligy mistrů, nevěřím, že se bude v Plzni opakovat. Po prvním titulu jsem říkal, že jde o zážitek na celý život. Po pátém, že je to sci-fi," uvedl Hoppa.

Vůbec mu prý nevadí, že na vlastní oči neuvidí Cristiana Ronalda, který v létě po 9 letech Real opustil. „Nemusím ho. Kdybych si měl vybrat Real bez Ronalda nebo Juventus ním, tak jednoznačně Real. Zápasu na Realu se asi už nic nevyrovná. Jedině snad sestup Sparty do druhý ligy," vtipkoval Hoppa.