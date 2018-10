Mrzí mě, že jsme na Realu nezískali bod, přiznal kouč Vrba

Stoper Lukáš Hejda neuhlídal Karima Benzemu a kanonýr Realu Madrid poslal favorita do vedení.

David Limberský poté, co neproměnil dobrou střeleckou příležitost.

Marcelo (vpravo) načechral míč přes brankáře Aleše Hrušku a bylo to 2:0.

Kluk jeden vlasatej! Brazilský obránce Marcelo slaví svoji trefu do plzeňské sítě.

Co ve vás převládá? Dobrý pocit, že jste s Realem nepropadli, nebo mrzí víc neproměněné šance, které mohly přinést senzační bod?

Mám radost, že jsme na trávníku Realu podali velmi dobrý výkon. Real tam sice měl některé úžasné věci, ale my jsme měli šance si odtud odvézt bod. To mě upřímně docela mrzí, protože taková příležitost se nabídne jednou za mnoho let.

Které šance mrzí nejvíc?

Každá. Vezměte si, že za bezbrankového stavu jsme zahodili jednu, která by určitě zápas ovlivnila. V závěru první půle měl tutovku Hrošovský a za stavu 2:0 šel do šance Krmenčík, obrana odvrátila míč v posledním okamžiku.

Hrošovský nedal tutovku, a pak proměnil z mnohem náročnější pozice. Čím si to vysvětlujete?

Přemírou snahy, možná si myslel, že ta šance, kdy byl před Navasem a kolem prázdná branka, se snad nedá zahodit. I to se ale ve fotbale stává.

Překvapil vás něčím Real, nebo zklamall?

Real měl chvílemi skvělé věci, vytvořil si i šance a dvě proměnil. Fotbal se hraje na góly, a on dal o jeden víc.

Výkon Viktorie byl velmi sympatický. Těší vás to?

Určitě, protože jsme ukázali Španělům, že také umíme hrát fotbal. Jsme z malé země, nebudu ani mluvit o našem rozpočtu a s čím hospodaří Real. Ale sehrát takový zápas s top týmem, jako je Real a mít na jeho hřišti brankové příležitosti, to těší, i když bych bral raději ten bod.

Ve skupině G jste čtvrtí. Vidíte ještě šanci na postup alespoň do Evropské ligy?

Na CSKA Moskva ztrácíme tři body, hrajeme u nich, doma máme Real a Řím, ta šance je pořád reálná.