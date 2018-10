Kouč Realu Lopetegui litoval zahozených šancí. Na lavičce ale zůstane

„Neustále čelíme útokům a spekulacím, že trenér Lopetegui bude vyhozen, a dokonce za něj máme i náhradu. Nic z toho není pravda. Týmu se nedaří tak, jak bychom si přáli, ale každé mužstvo čas od času potkají těžké chvíle. Pro nás je teď důležité, že jsme Plzeň porazili, bez ohledu na to, co si o zápase myslíte. V každém případě trenér a celý tým mají důvěru vedení Realu Madrid," zdůraznil.

Lopetegui rovněž litoval zahozených šancí, ale hledal především pozitiva. „Toto vítězství, ať se zrodilo jakkoliv, může být zlomové. Já tomu věřím. Je to výhra v Lize mistrů, potřebovali jsme vyhrát, a to jsme dokázali, i když to nebylo snadné. Souhlasím, že jsme měli proměnit víc šancí, ale dva góly nám také rozhodčí pro ofsajd neuznal. Každé vítězství dává mužstvu větší sílu. Chápu fanoušky, čekali snadnější a vyšší vítězství, ale musíme si uvědomit, že v této soutěži není snadných soupeřů," zdůraznil kouč Realu.

Lopetegui odmítl i námitku, že obrana Realu byla příliš děravá. „Nemyslím si to, vezměte v úvahu i kvalitu soupeře. Vidím obrany jiných týmů a ta naše rozhodně není horší. Připouštím ale, že některé ztráty míče byly zbytečné a situace se daly řešit s větším přehledem, ale pro nás jsou v tuto chvíli nejdůležitější tři body," konstatoval.

Při otázce, jestli bude na lavičce Realu v nedělním El Clásiku v Barceloně, se obrátil na vedle sedícího Butragueňa, který pokýval hlavou.

„Už vám řekl názor vedení, ale já opravdu o svojí budoucnosti nepřemýšlím. Udělali jsme důležitý krok ke zlomení negativní série. Do Barcelony nepojedeme jako favorité, tyhle zápasy favorita nemají, ale jsem přesvědčený, že tam můžeme vyhrát. To chceme vždycky. Byl by to skvělý krok pro vývoj této sezóny," pravil Lopetegui s tím, že Marcelo, který zápas kvůli zranění nedohrál, snad nedělní duel stihne.