Madridský Bílý balet míří do Česka pošesté, ale vyhrál tady jen jednou

Pošesté v historii zavítá slavný Real Madrid, třináctinásobný vítěz Poháru mistrů a Ligy mistrů a dvojnásobný vítěz Poháru UEFA, do Česka. Z pěti zápasů tu vyhrál jen jediný, na podzim 2001 na Letné nad Spartou. Právě tam také utrpěl na podzim 1983 jedinou porážku, tehdy šlo o první kolo Poháru UEFA. Byl to také jediný případ, kdy český tým Bílý balet, jak se Realu přezdívá, vyřadil. Připomeňme si pět dosavadních vystoupení fotbalistů Realu u nás.

1964/65: Dukla - Real 2:2

K prvnímu setkání došlo na podzim roku 1964 v 1. kole Poháru mistrů. Dukla měla štěstí, když z předkola postoupila po třech duelech s Górnikem Zabrze až na los! První zápas se hrál v Madridu, kde tehdejší pětinásobný vítěz soutěže Real vyhrál 4:0. Odveta už tak jednoznačná nebyla. „I když jsme měli dost zkušené a ze světového šampionátu v Chile ostřílené mužstvo, nechali jsme se v Madridu zaskočit. Pořád měl hvězdy Puskáse, Pirriho, Amancia, Zoca či Genta, byl lepší. Před odvetou jsme neměli co ztratit, řekli jsme si, že musíme odejít z tohoto dvojutkání se ctí. Real jsme mohli i porazit," zavzpomínal po čtvrt století Josef Masopust.

1967/68: Sparta - Real 2:1

První zápas čtvrtfinále PMEZ s tehdy už šestinásobným vítězem této soutěže, se hrál v Madridu a Pražané tam prohráli 0:3. V březnové odvetě v Praze však byli blízko senzaci... „Před poločasem se trefili Andrej Kvašňák a Pavel Dyba, krátce po začátku druhé půle nastřelil Ivan Mráz tyč. Tehdy jsme věřili, že můžeme ztrátu smazat. Jenže krátce na to Francisco Gento, jediný fotbalista na světě, který tuto soutěž vyhrál šestkrát, trefil šibenici a tím nás srazil psychicky do kolen. Real už si postup pohlídal," vyprávěl Václav Mašek a s úsměvem dodal, že se hrálo v Edenu, před 40 000 diváky, ale na Letné, která byla tehdy v přestavbě, by Sparta Real vyřadila.

1983/84: Sparta - Real 3:2

Real byl potřetí v Praze a poprvé tu prohrál! Sparta na něj narazila v září 1983 v 1. kole Poháru UEFA. Na slavný dvojzápas zavzpomínal autor jednoho z gólů Jozef Chovanec: „Real přijel plný sebevědomí, ale trenér Ježek nám říkal, že není důvod, proč bychom ho nemohli porazit. Mě se podařilo po necelé půlhodině vstřelit vedoucí gól z trestného kopu. Pálil jsem po zemi k tyči, jejich zeď se rozestoupila a někteří hráči nadskočili. Real srovnal, ale Zdeněk Procházka nás znovu dostal do vedení. Hosté ale znovu vyrovnali. Zápas pak rozhodl Standa Griga. O odvetě v Madridu se mluví ještě víc, tehdy osmnáctiletý Tomáš Skuhravý tam dal gól hlavou po centru Honzy Bergra na 1:1 a Real byl venku."

1991/92: Olomouc - Real 1:1

Spanilá jízda Sigmy pod vedením kouče Karla Brücknera. Po senzačním vyřazení Hamburku přijel na jaře 1992 na Hanou čtvrtfinálový soupeř Real Madrid a zase nevyhrál. Gól na vyprodaném Andrově stadiónu mu dal Pavel Hapal. „Hráli jsme dobře, měli i další šance, ale legendární stoper Hiero ještě do půle vyrovnal na konečných 1:1. V odvetě jsme prohráli 0:1 trefou v samém závěru. Opět jsme podali dobrý výkon, ale i po těch letech si myslím, že kdybychom Real potkali na podzim, dopadli bychom lépe, to jsme měli lepší formu než na jaře," pravil přesvědčivě.

2001/02: Sparta - Real 2:3

Poslední návštěva Realu v Česku je z podzimu 2001, tehdy šlo o osmifinálovou skupinu Ligy mistrů. „Přijeli se všemi hvězdami, na Letné nastoupili Casillas, Zidane, Figo, Raúl, Hiero, Morientes, Roberto Carlos, Salgado... Nám se ale kolena neroztřásla a Rasťa Michalík jim dal vedoucí gól. Zidane a Morientes do půle zápas otočili, ale nějakých dvacet minut před koncem jsem se dostal k odraženému míči a napálil ho s lehkou tečí Pavóna do sítě. Určitě to byl jeden z gólů, na které nezapomenu. Morientes nakonec vstřelil vítěznou trefu. Jarní odveta dopadla vysokou prohrou v Madridu 0:3. Real měl už postup jistý a hrál s náhradníky, mezi nimiž byl i jeho současný kouč Santiago Solari. My už jsme zdaleka neměli podzimní formu," vzpomínal Libor Sionko.

2018/19: Plzeň - Real ?:?

Real není na podzim v ideální formě. Viktoria na Estadiu Santiaga Bernabéua odehrála před dvěma týdny výborný zápas. Prohrála sice 1:2, ale mohla tam i vyhrát. „Škoda zahozených šancí, ale dokázali jsme sehrát otevřenou partii s nejlepším týmem planety. Domácí zápas bude velikým svátkem pro fanoušky i nás hráče a my v něm chceme sehrát znovu důstojnou roli. Rozhodně si nemyslíme, že by dobrý výsledek z prvního zápasu z nás dělá favorita. Tím je Real s hvězdami jako jsou Modrič, Ramos, Bale, Benzema a další," konstatoval kapitán Viktorie Roman Hubník.