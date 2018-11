Real přistál. Fanoušci zůstali za plotem

K letadlu najely přímo na plochu autobusy, ten pro hráče byl bílý s tmavými skly a cedulí Real Madrid. Přímo ze schůdků do něj hráči nastoupili a s doprovodem vyrazili směr Plzeň. Na vzdálenost několika desítek metrů se fanoušci dohadovali, kdo byl který z hráčů v oblecích. Dobře k rozeznání byli Bale a Modrič.

„Jsem zklamaný. Realu fandím od dětství, nikdy jsem ho naživo neviděl. V Praze žiji šest let. Nikdy mě nenapadlo, že ta šance bude tady... A takhle to dopadlo," pravil smutně snědý mladík Ibrahim, původem Syřan, který v Praze pracuje. Sroloval zklamaně velkou fotografii Realu ještě s Ronaldem a odešel. „Lístek na zápas jsem nesehnal, takže zase jen televize," rozloučil se.

Ve výpravě chyběli zranění Marcelo, Varane a Carvajal, kouč Solari musel dokonce sáhnout do rezervy pro zadáky, proto z těch, co hrají pravidelně, zbyli jen kapitán Ramos a univerzální bek Nacho. Ostatní hvězdy, jako Modrič, Bale, Kroos, Casemiro či Benzema nechybějí. „Pro nás to je důležitý zápas, v němž nic nepodceníme," cituje klubový web kouče Santiaga Solariho před odletem.

Real v Plzni bydlí v hotelu Marriott nedaleko stadionu. V hotelu i v Doosan Areně museli udělat speciální úpravy podle požadavků třináctinásobného vítěze PMEZ a Ligy mistrů. Večer si Real zatrénuje v plzeňském fotbalovém stánku, který nikdo z hráčů, zvyklých na obří stadiony, nikdy neviděl.