Vrba před zápasem s Realem: Bral bych jakýkoliv bod

Jeho svěřence čeká ve středu svátek, před vlastními fanoušky vyzvou v Lize mistrů slavný Real Madrid. Zápas století, zní ze Štruncových sadů, každý bodík by byl pro českého šampiona ohromným úspěchem. Kouč fotbalistů Plzně Pavel Vrba byl ale na odpolední tiskové konferenci v dobrém rozmaru. Dokonce na dotaz, jaký vzpomínkový suvenýr si může odnést trenér po vzoru hráčů, kteří si po utkání vymění dres, navrhl: „Můžeme si s kolegou Solarim vyměnit košile nebo saka," pravil v žertu Vrba. "Snad by mu moje velikost byla."

Bylo to příjemné odlehčení nepříjemné chvilky, kdy omdlela hosteska podávající mikrofony, ale hned se jí dostalo pomoci.

Co vám ukázal před středečním duelem první zápas na stadionu Santiaga Bernabéu (1:2) a další utkání Realu, která jste viděl?

Hra Realu je jasná, snaží se být vždy dominantní. My se budeme snažit najít způsob, jak jeho kvalitu překonat. Hráči dostanou patřičné pokyny.

Před šesti roky jste tu porazili Atlétiko Madrid 1:0. Může se takový zápas opakovat s Realem?

Hlavně ten výsledek by byl výborný, ale s Realem bych bral jakýkoliv bod.

Už sedm zápasů evropských pohárů jste doma neprohráli...

Vy do toho počítáte i zápasy Evropské ligy, ale to je úplně jiná soutěž než Liga mistrů. Samozřejmě, kdyby ta série pokračovala i v Lize mistrů, byl bych rád.

Jak před takovými zápasy spíte?

Před utkáním dobře, po nich hůř. Jsem plný emocí a usínám zpravidla až nad ránem.

Zohledníte ve složení sestavy fakt, že nepřijel obránce Marcelo, který dal v Madridu vítězný gól?

Jeho nepřítomnost může mít na naši sestavu vliv.

Máte rozmyšleno, kdo nahradí zraněného Krmenčíka?

Michael byl v poslední době naším klíčovým hráčem. Jeho zranění nám zkomplikovalo situaci. Řezníček a Chorý tak dostanou více prostoru a měli by ukázat, že do Plzně patří.

Po dobrém výkony, který hráči Viktorie předvedli v Madridu, mohou předvést doma i lepší?

Především já vím, na co máme... Nejdůležitější je, aby si sami hráči po tom utkání uvědomili, na co mají oni a ukázali to.

Pro Plzeň je utkání s Realem Madrid zápasem století, co pro vás osobně?

V Plzni to tak skutečně je, celé město zápasem žije. Já ho řadím vedle duelů, které jsme tu sehráli v Lize mistrů s Manchesterem City nebo Bayernem Mnichov, a aby se španělští novináři neurazili, tak v Evropské lize s Atlétikem Madrid. Hodně vysoko bych řadil i utkání s Barcelonou v Lize mistrů, ale to jsme hráli v Praze, takže jím Plzeň jako město tolik nežila.