FOTBAL ON-LINE: Co s tím? Je to drsný nářez! Asi nikdo by nechtěl být v kůži Plzeňanů



Fotbalisté Plzně dnes v Lize mistrů hrají s Realem Madrid (zatím 0:4) a mají jako cíl navázat na dva týdny starý vzájemný zápas ve skupině G. V něm čeští šampioni obhájce trofeje nečekaně potrápili a ze španělské metropole si odvezli těsnou porážku 1:2. Souboj Plzně s obhájcem trofeje začal ve vyprodaných Štruncových sadech ve 21:00, přímý přenos vysílá stanice O2 TV Sport. Podrobnou on-line reportáž můžete sledovat na webu Sport.cz. Karim Benzema z Realu se raduje z prvního gólu proti Plzni. David W Cerny, Reuters Fotogalerie 14 fotografií Plzeňští fotbalisté před zápasem s Realem. Michal Kamaryt, ČTK Jeden z natěšených fanoušků Plzně. Michal Kamaryt, ČTK Nacho z Realu a plzeňský Aleš Čermák. David W Cerny, Reuters Alvaro Odriozola (vlevo) z Realu a David Limberský z Plzně. David W Cerny, Reuters Karim Benzema (v bílém) z Realu a plzeňský Roman Hubník. David W Cerny, Reuters Karim Benzema (uprostřed) z Realu a plzeňští Jan Kopic (vlevo) a Aleš Čermák. David W Cerny, Reuters Karim Benzema z Realu dává první gól Plzni. David W Cerny, Reuters e výskoku Gareth Bale z Realu, uprostřed Roman Hubník z Plzně. Michal Kamaryt, ČTK Smutný brankář Plzně Aleš Hruška po inkasovaném gólu. Michal Kamaryt, ČTK Karim Benzema z Realu se raduje z prvního gólu proti Plzni. David W Cerny, Reuters Trenér Plzně Pavel Vrba při utkání s Realem. Michal Kamaryt, ČTK Gareth Bale z Realu se raduje po jednom z gólů, který dal Plzni Karim Benzema. David W Cerny, Reuters Karim Benzema (vlevo) a Gareth Bale se radují po třetí brance Realu proti Plzni. David W Cerny, Reuters Gareth Bale se raduje z gólu, kterým zvýšil vedení Realu proti Plzni na 4:0. David W Cerny, Reuters Jeden z nejslavnějších klubů světa do Plzně přijel s novým trenérem Santiagem Solarim. Krize Bílého baletu na konci října vyvrcholila ligovým debaklem 1:5 od úhlavního rivala Barcelony, po němž byl odvolán trenér Julen Lopetegui. Vítěze posledních tří ročníků Ligy mistrů dočasně převzal argentinský kouč rezervního týmu Solari a s Realem vyhrál oba soutěžní duely - v poháru s třetiligovou Melillou (4:0) a ve španělské lize s Valladolidem (2:0). https://www.facebook.com/fcviktoria.cz/posts/10156777620623664 https://www.facebook.com/fcviktoria.cz/posts/10156777312143664 Plzeňští nastupují s útočníkem Tomášem Chorým, kterého čeká premiéra v elitní soutěži. V základní sestavě "Bílého baletu" překvapivě chybí záložník Luka Modrič, který začne na lavičce. https://www.facebook.com/fcviktoria.cz/posts/10156777526958664 Chorý na hrotu nahradí Michaela Krmenčíka, který si poranil vazy v koleně a bude zřejmě chybět až do konce sezony. Třiadvacetiletý Chorý v této sezoně vstřelil pět soutěžních gólů, všechny v domácím poháru MOL Cupu. Oproti zápasu v Madridu, kde Plzeň před dvěma týdny prohrála 1:2, udělal trenér Pavel Vrba ještě jednu změnu. Jan Kopic na kraji zálohy nastoupí místo Milana Petržely. Modriče ve středu pole nahradí Dani Ceballos. Kouč Realu Santiago Solari udělal změnu i v brance, kde Thibaut Courtois nahradil poprvé v tomto ročníku LM Keylora Navase. Základní sestavy - Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Kopic - Chorý. Real: Courtois - Odriozola, Ramos, Nacho, Reguilón - Kroos, Casemiro, Ceballos - Vázquez, Benzema, Bale. Plzeň uzavírá skupinu G s jedním bodem a po utkání může ztratit i teoretickou šanci na postup do jarní fáze milionářské soutěže, pokud Realu jakkoli podlehne, protože AS Řím porazil v Moskvě CSKA. Madridský favorit je se šesti body v tabulce druhý o skóre za AS, moskevský celek má čtyři body. Fotbalová Liga mistrů - skupina G, 4. kolo: Viktoria Plzeň - Real Madrid 0:4 ve 2. poločase Branky: 21. a 37. Benzema, 23. Casemiro, 40. Bale Další zápasy ČTK, Sport.cz ■ 475 příspěvků v názorovém fóru » Můj e-mail E-mail příjemce Zpráva pro příjemce Zrušit