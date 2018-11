Klid, pohoda, žádný tlak. Vím, jak mužstva pod Vrbovým vedením hrají, říká kouč CSKA

Domov mají v nové moderní aréně, v jejímž rohu se k nebi tyčí 142 metrů vysoký mrakodrap připomínající svým tvarem Pohár UEFA, který CSKA v roce 2005 vyhrálo. I proto neměli fotbalisté armádního klubu důvod trmácet se do Lužník na opačné straně Moskvy, aby si před dnešním zápasem Ligy mistrů s Viktorií Plzeň vyzkoušeli trávník a prostředí olympijského stadionu. Trenér Viktor Gončarenko dal přednost přípravě tam, kde jsou jeho svěřenci doma. I to by jim mělo pomoci, aby si už v předposledním dějství základní skupiny zajistili setrvání na evropské pohárové scéně i na jaře.