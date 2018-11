Atlético, Porto a Dortmund mají jistý postup. Liverpool prohrál šlágr s PSG

Fotbalisté Atlétika Madrid porazili v pátém kole Ligy mistrů Monaco 2:0 a zajistili si postup ze skupiny. To se povedlo i Dortmundu, kterému stačila i remíza 0:0 s Bruggami, a také Portu. Portugalský celek porazil 3:1 Schalke a ve skupině už jistě skončí první. Do osmifinále postoupil navzdory prohře i německý celek. Ve šlágru skupiny C zvítězilo PSG nad Liverpoolem 2:1.