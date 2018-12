Vítězství v pivní Lize mistrů zůstalo v Plzni! Degustátor Horváth věří v postup Viktorie

Středeční zápas s AS Řím, v němž půjde Plzni o třetí místo ve skupině fotbalové Champions League, měl úspěšnou předehru. V Doosan Areně se v pondělí odehrála pivní Liga mistrů, jedenáctka degustátorů v čele s bývalým kapitánem Viktorie Pavlem Horváthem hodnotila piva ze zemí a měst „plzeňské skupiny". V konkurenci moskevské Baltiky, římského Peroni a madridského Mahou na celé čáře zvítězila dvanáctka Gambrinusu.

V Plzni věří, že Viktoria postoupí do jarní fáze Evropské ligy

Před degustátory byly postaveny čtyři neoznačené skleničky, v každé jedno z uvedených piv. Hodnotila se barva, chuť, pěna, vůně, hořkost a plnost. „Jednoznačně jsme cítili, že naše plzeňské pivo je nejlepší. Poznal jsem ho okamžitě. Těžil jsem ze svých letitých zkušeností, poznal jsem všechny čtyři vzorky. Chutnalo mi ještě italské, ruské a španělské nikoli," vyprávěl Horváth.

Jedenáctku degustátorů tvořili zástupci médií, fanoušků Viktorie, zástupce „Vozejk fans" Michal Jágr a trojice bývalý hráčů Plzně. Kromě Horvátha ochutnávali Ivan Bican a vicemistr Evropy 1996 Karel Rada.

Soutěži předcházel zasvěcený výklad o pivu v podání jednoho z elitních evropských degustátorů zlatého moku Pavla Konáše. Mimo jiné poznamenal, že v rozumném množství lidskému organismu významně prospívá.

„Můžete mi to zopakovat, nahraju si to a pustím doma manželce," vtipkoval Horváth. Zda v jednom ze vzorků zacítil lehký závan kukuřice, nepotvrdil. „Hlavně jsem cítil šunku, která byla vedle na stole," pověděl Horváth, kterého po ochutnávce čekala cesta autem do Prahy. „Proto jsem jen lehce ochutnal a vyplivnul," smál se jeden z hlavních strůjců zlaté plzeňské éry.

Ta může ve středu napsat do své kroniky další významný díl. Pokud v souběžně hraném duelu nezíská CSKA Moskva více bodů na půdě Realu, Viktoria skončí ve skupině třetí a postoupí do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. V opačném případě se bude radovat ruské mužstvo.

„Pevně věřím, že po vítězství v Moskvě si kluci nenechají postup utéct. Bude to strašně těžké, fanoušci jsou na velké vlně optimismu, jako před domácím utkáním Realem. Jenže i když AS možná nebude mít některé nejlepší hráče, není to jednoduchý soupeř. Spíš než že Viktorka porazí Řím, věřím, že CSKA nebude bodovat na Realu," uzavřel Horváth.