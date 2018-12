Nedat tu šanci, strašila by mě do konce života, přiznal Kovařík poté, co nasměroval Plzeň k postupu

Nedělal ramena, nehrál si na hrdinu, sám přiznal, že po Kopicově přihrávce prostě nešlo gól nedat. „Snažil jsem se hlavně trefit prostředek prázdné brány a zaplať pánbůh, že jsem balón nenapálil do gólmana. Kdybych tuhle šanci nedal, strašilo by mě to do konce života,“ přiznával Jan Kovařík, který při loučení Plzně s Ligou mistrů podal v duelu s AS Řím opravdu výborný výkon a nasměroval Viktorii nejen k výhře, ale i přestupu do jarních vyřazovacích bojů Evropské ligy.