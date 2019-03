FOTBAL ON-LINE: Manchester znovu vede, ale na postup to nestačí. Římané mají zaděláno na prodloužení

Fotbalisté AS Řím hrají v odvetě osmifinále Ligy mistrů nejen o postup, ale také o budoucnost trenéra Eusebia di Francesca. Italský celek si do Portugalska přivezl výhru 2:1, a pokud by nepostoupil, mohlo by to kouče podle médií stát místo (stav zatím 2:1, je zaděláno na prodloužení). Paris St. Germain doma hájí výhru 2:0 proti Manchesteru United (stav 1:2). Obě utkání (vysílá O2 TV) můžete sledovat v podrobných on-line reportážích na Sport.cz.