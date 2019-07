S Olympiakosem se dá hrát. Šance jsou padesát na padesát, tvrdí plzeňský nováček Kalvach

Bral jste duel ve Štruncových sadech proti slavnému řeckému klubu jako křest ohněm?

Docela ano. Bylo to hodně náročné utkání proti kvalitnímu soupeři. Škoda, že jsme nedali nějaký gól. Šance jsme měli. Bezbranková remíza není do odvety úplně ideální. Musíme to ale vzít z té lepší stránky. Žádný gól jsme nedostali, a když v Řecku nějaký dáme, bude naše šance na postup docela velká. Pořád to vidím padesát na padesát.

Bylo tempo zápasu výrazně vyšší než při ligových utkáních?

Určitě ano, navíc se hrálo ve velkém horku. Olympiakos má ohromnou individuální kvalitu. Každý hráč s balónem umí, takže jakákoliv ztráta pro nás byla směrem dozadu hodně bolavá a nebezpečná. Na to si musíme dát pozor.

Zejména Valbuena a Podence vám dělali svojí rychlostí a technikou problémy...

Jsou malí, rychlí, techničtí, nepříjemní, špatně se brání. Důležité bylo být vzadu kompaktní, zhušťovat prostor a do ničeho je nepouštět. To se nám vcelku dařilo. Sami jsme se pak snažili hrozit z brejků. Důležité je poznání, že se s nimi dá hrát, když zachováme klid. Škoda, že jsme z těch šancí nedali nějakou branku.

Vy jste měl hned první solidní šanci, ale překopl jste branku...

Míč jsem trochu přeběhl. Měl jsem si na něj počkat. Trefoval jsem ho moc vysoko. Kdybych si počkal, spadl by mi na nohu a lépe by se mi to trefovalo.

V odvetě bude hrát Olympiakos doma nepochybně ofenzivněji, navíc v bouřlivé atmosféře. Budí to ve vás obavy?

Obavy ne, bouřlivou atmosféru jsem zažil v Evropské lize ještě jako hráč Sigmy v Seville. Myslím si, že to bude podobné. Počítáme s tím, že v Pireu bude hodně bouřlivé prostředí. Docela jsem na tu atmosféru zvědavý. Navíc nás čeká určitě i větší horko než u nás. Na obojí se musíme připravit, ale nevnímat to, nepodlehnout vedru ani atmosféře a soustředit se na svůj výkon.

Jak se vám hrálo v ochranné masce?

Bez problémů. V masce jsem trénoval už minulý týden a hrál s ní v Liberci. Zvykl jsem si.

V Olomouci jste hrával víc zatažený. Užíváte si ofenzivní volnost, kterou máte v Plzni?

Ve Viktorce je to něco jiného. S Patrikem Hrošovským sice hrajeme defenzivní záložníky, ale střídáme se v doplňování útoku, což nám oběma vyhovuje. Pro mě a Viktorii je dobře, že nám Patrik může pomoci v předkolech, než odejde do belgického Genku. Mně se vedle tak kvalitního fotbalisty hraje opravdu dobře.