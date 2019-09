Přeskočilo mu? Higuaín nakopl trenéra Juventusu kvůli bagu

To se jen tak nevidí. Asistent trenéra Maurizia Sarriho to s některými hvězdami Juventusu Turín zřejmě nemá zrovna lehké. Během úterního tréninku před úvodním kolem Ligy mistrů v Madridu ho totiž nakopl argentinský fotbalista Gonzalo Higuaín. Asistent kouče v tom byl navíc zcela nevinně. Za všechno mohla útočníkova zlost z toho, že se mu nepodařilo ukořistit balon během tradičního baga. Na celý incident se můžete podívat ve videu níže. Juventus čeká start do nového ročníku duelem proti Atlétiku ve středu.