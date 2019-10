Škoda neproměněných šancí, kdo ví, jak by se to pak vyvíjelo, litovali hráči Slavie

Zatmělo se mu během zápasu hned dvakrát. Nejprve, když se hnal sám na gólmana, jenže na Bürkiho si nepřišel.

„Jsem na sebe na..anej," říká Lukáš Masopust na rovinu. Mohl otevřít skóre, ale nechal Borussii žít. „Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdybych šanci proměnil. Jenže já moc dlouho přemýšlel a koukal se na gólmana, kam mu to uklidím. Chtěl jsem zakončit mezi nohy, ale pravou chvíli jsem prošvihl a pak mě trochu rozhodil i dobíhající obránce," popisuje klíčový moment zápasu.

Druhou ránu dostal hned vzápětí, když ho Polák Pisczek kopl do obličeje. Masopust pak musel dohrát velký duel se sešitou bradou.

„Čekal jsem, že kopačku stáhne, ale nestalo se. Docela nepříjemné," kroutí český reprezentant hlavou.

Lukáš Masopust ze Slavie Praha a jeho velká šance během utkání základní skupiny Ligy mistrů proti Dortmundu.

Vlastimil Vacek, Právo

Hakimi na motorce všechny přejel

Jinak se samozřejmě potvrdilo, že duel s Borussií byl pro sešívané vysokou školou fotbalu.

„Jakmile jsme se zatáhli, dostali nás pod tlak. S tím se v české lize nesetkáme. Narazili jsme na skvělý tým," líčí stoper Ondřej Kúdela.

Fotbalisté Dortmundu Jadon Sancho (vlevo), Raphael Guerreiro a Achraf Hakimi oslavují během utkání základní skupiny Ligy mistrů na hřišti Slavie Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

Oba góly slávisté inkasovali od obránce Hakimiho, který byl tentokrát pověřen ofenzivními úkoly. „Je skvěle rychlostně vybavený. Zapnul svou motorku a všechny přejel. My jsme měli stejné šance jako oni, ale nedali jsme je. V tom je vidět jejich zkušenost, my se s Ligou mistrů teprve seznamujeme. Vyhráli asi zaslouženě," uznává Kúdela.

„Dortmund začal dobře, kdyby v úvodních dvou minutách skóroval, tak bych se bál bůra. Ale pak jsme se otřepali a měli tutovku. Škoda, že ji Maso neproměnil. Kdybychom šli do vedení, byl by zápas jiný. Taky ve druhém poločase jsme měli spoustu možností, které jsme mohli dohrát do gólu," lituje záložník Petr Ševčík.