Úleva pro spoluhráče, ještě větší pro trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského. Dost děsivá představa obejít se v takovéto partii bez motoru týmu a jeho vůdce.

Souček však zvládl celý trénink a na duel s Interem by měl být nachystaný.

Duel nesmírně důležitý pro oba týmy. Slavii sice ve čtyřech dosavadních střetnutích základní skupiny zahrnovala za předváděné výkony jen a jen chvála, body však má na kontě jen dva.

Proto bude hrát o všechno. „Chceme v pohárové Evropě pokračovat i na jaře, takže musíme nějaký zápas vyhrát. Proto se upínáme k domácímu prostředí," přiznává kouč Pražanů, že šance se nabízí ve střetnutí s Nerazzurri.

A nic na tom nemění, že jeho tým oba předchozí zápasy v Edenu prohrál - s Dortmundem 0:2, s Barcelonou 1:2. Trpišovský věří, že tentokrát vítězství přijít může. Ostatně, už na milánském San Siru jeho tým s Interem remizoval. A proč také ne, když Souček nastoupí a jeho svěřenci už jsou po čtyřech duelech ve skupině zkušenější a protřelejší?

Fotbalisté Slavie Michal Frydrych, Vladimír Coufal a trenér Jindřich Trpišovský po utkání v Olomouci.

Luděk Peřina, ČTK

„Zápas s Italy je pro nás klíčový," přitakával Trpišovský.

I během podvečerního tréninku bylo na jeho svěřencích patrné odhodlání partii s Nerazzurri zvládnout, získat tři body a zůstat ve hře o setrvání v pohárové Evropě.

„Postoupit a pokračovat v Lize mistrů je strašně těžké, ale v Evropské lize chceme hrát i na jaře," netajil brankář Ondřej Kolář, že Pražané myslí na třetí příčku ve skupině a přestup do druhé prestižní evropské klubové soutěže.

V případě výhry by k ní měli blíž, jelikož by Inter v tabulce předstihli, neboť na něj ztrácejí dva body. Kdyby uhráli jen remízu, rozhodlo by 10. prosince poslední kolo, kdy Slavia hraje v Dortmundu a Inter hostí Barcelonu.