Inter nás určitě nepodcení jako v prvním utkání, věští útočník, který doufá v gólové probuzení

Jak velkou odměnou jsou pro vás starty v Lize mistrů po dlouhé bitvě o návrat na trávník po operaci přetrženého křížového vazu v koleni minulý rok v říjnu?

Představa, že si tuhle soutěž zahraju, mě držela celou zimu i následně během jara nad vodou. Šlo o obrovskou motivaci při všech individuálních trénincích. Tudíž každá minuta proti Dortmundu i Barceloně představovala obrovskou odměnu za všechnu tu předchozí dřinu.

Ligu mistrů jste zažil už v dresu Plzně na podzim 2013. Tehdy jste proti Manchesteru City, Bayernu Mnichov a CSKA Moskva nastoupil do všech zápasů. A na hřišti anglického týmu si připsal i gólový zářez. Vybavují se vám tehdejší duely?

S Viktorií jsme čelili dvěma super mužstvům. A věděli jsme od začátku, že s CSKA si to rozdáme o třetí příčku. Fakt, že to vyšlo na postup do jarní fáze Evropské ligy v posledním domácím utkání byl senzační. Teď se Slavií čelíme třem mimořádně silným klubům. Hratelnější soupeř chybí. Ale i tak chceme do jarní fáze Evropské ligy.

Můžete porovnat fotbal v Lize mistrů s Plzní pod trenérem Vrbou a nyní v dresu Slavie pod trenérem Trpišovským?

Ve Viktorce kladl trenér důraz na krátké přihrávky. Hodně jsme drželi míč, do útoku jsme se dostávali spíše postupnou kombinací. Úkolem bylo soupeře přečíslovat přes strany, odkud měly chodit přihrávky a centrované míče do velkého vápna. Se Slavií jde o zcela odlišné pojetí, v němž je důraz kladen na pohyb a napadání. Je to styl mnohem náročnější než v Plzni. Čelíme třem obrovsky silným klubům. Nemáme fotbalovou kvalitu na takové úrovni jako soupeři, tak musíme rozdíl zacelit něčím jiným. V našem případě jde o běhání.

Překvapilo vás, že s vaším pojetím měli problémy všichni soupeři?

Ze svých soutěží nejsou hráči Dortmundu, Barcelony ani Interu zvyklí na utkání, která jsou tolik soubojová a vyžadují tolik pohybu. Soupeřům trvá, než se s naším způsobem hry srovnají. Myslím, že nikomu není příjemné s námi hrát.

Slavia vstřelila ve skupině F dva góly. Je produktivita otázkou zkušeností?

To si nemyslím. Podle mě jsou řeči o zkušenostech jen výmluvy. Fotbal je stejný, ať hrajete ligu, pohár nebo Ligu mistrů. Šance, které jsme si vytvořili, prostě musíme proměnit. Problém je spíše v tom, že v domácí soutěži si připravíme třeba sedm osm šancí za utkání. Když nedáme jednu nebo dvě, přijde další. V Lize mistrů máme dvě za celý zápas. Musíme být efektivnější. Trápí nás to od začátku sezony. Celý tým. Potřebujeme strašně moc příležitostí na jedinou branku.

Může se neustálý pohyb, napadání a vysoký počet naběhaných kilometrů negativně projevit na koncovce? Nechybí útočníkům síly?

Ne, v tom problém není. V Plzni celý tým pracoval na tom, aby se útočník dostal do zakončení. Ve Slavii celé mužstvo pracuje na připravení příležitostí, přičemž zakončující hráči se mění. Do koncovky se dostáváme ve větším počtu hráčů.

Během celého podzimu jste vstřelil jediný gól. Jak jste s bilancí spokojený?

Je špatná. Velmi špatná. Měla by být výrazně lepší. Každý hráč má období, kdy se střelecky nedaří. Už jsem to v kariéře zažil. Je potřeba nepolevit v tréninku, tvrdě pracovat, být trpělivý. Jakmile člověk skóruje, člověk se uvolní a koncovku řeší více intuitivně, nepřemýšlí tolik o zakončení.

S Plzní jste ve skupině inkasovali 17 branek, ale v posledním utkání proti CSKA vybojovali jediné tři body a postoupili. Proti Interu nejde o poslední duel skupiny, ale potřebujete bezpodmínečně vyhrát k udržení naděje. Jak velkou šanci Slavia má?

Chybí nám dva body z Interu, kde jsme v prvním duelu sahali po vítězství. Nebo bod z domácí bitvy s Dortmundem. Dva body nejsou dostatečnou odměnou za naši hru. Inter nás určitě nepodcení jako v prvním utkání. Získali jsme si respekt. Ale doma jsme silnější, proto věřím, že v Edenu oslavíme první výhru ve skupině.

Studoval jste intenzivně defenzivní hru milánského týmu před odvetou?

Jako útočník se zaměřuji více na chování obránců. Ale není to tak, že bych seděl u každého utkání soupeře a devadesát minut sledoval, jak se zadáci protivníka pohybují. Hodně mě zaujal Škriniar. V prvním vzájemném utkání hrál nejlépe ze sestavy Interu. Prosazuje se jako velice mladý v tak velkém klubu, a tak je jasné, že se o něj zajímají ještě o jeden level lepší kluby jako Real Madrid.