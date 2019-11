Nádherný Dybalův gól. Proč to do p****e střílíš! říkal si v duchu Sarri

Gól z neskutečného úhlu rozhodl úterní duel Ligy mistrů mezi domácím Juventusem Turín a Atlétikem Madrid. O vítězství Staré dámy v poměru 1:0 nad španělským klubem rozhodl jedinou brankou utkání argentinský fotbalista Paulo Dybala parádním způsobem ze standardní situace. Na to, co o něm řekl trenér Maurizio Sarri, se můžete podívat ve videu níže.

K definitivní pojistce prvního místa ve skupině D letošního ročníku Ligy mistrů stačilo Juventusu nakonec vsítit jedinou branku. O tu se postaral šestadvacetiletý argentinský reprezentant Dybala a to způsobem, který se často nevidí.

Fotbalový útočník s polskými a italskými kořeny se postavil k rozehrávce standardní situace na sklonku prvního poločasu. Argentinský hrdina večera byl téměř v mrtvém úhlu a na hranici velkého vápna, v dokonalé pozici pro centr. Jeho přímá střela na bránu ale zaskočila obranu Atlétika a rozvášnila turínské publikum.

Dybala está loco ! pic.twitter.com/hik0pOtXuh — Juan Da (@JuandacardenasN) November 27, 2019

„Dybala dal gól způsobem, jaký by mu určitě nikdo nedoporučil, protože první věc, kterou si trenér řekne v takové situaci je 'proč do *****e střílíš?'," okomentoval neobyčejnou trefu kouč Maurizio Sarri. „To je důvod, proč to bylo něco mimořádného. Potlesk publika (když byl střídán) byl nejen kvůli jeho výkonu, ale hlavně kvůli jeho výjimečnému gólu," dodal italský stratég.

Juventus si vítezstvím definitivně zajistil první postupovou příčku ze skupiny mezi nejlepší šestnáctku. To svěřenci Diega Simeoneho si jaro v Lize mistrů budou muset vybojovat v závěrečném kole. Stačit jim k tomu bude vítězství doma nad Lokomotivem Moskva, či případné zaváhání Leverkusenu.

