Bodů mají málo. Za výkony, které až dosud na scéně Ligy mistrů předváděli, dokonce proklatě málo. „Odehráli jsme čtyři velmi dobré zápasy a nemáme ani jedno vítězství. Přitom alespoň jednou jsme vyhrát měli,“ je rozčarován z dosavadního bodového profitu kouč fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský. „Hlavně doma jsme zápasy s Dortmundem či Barcelonou prohrát nemuseli. A v Miláně jsme také nemuseli dostat gól v třiadevadesáté minutě,“ připomíná ztráty, bez nichž by teď bylo jeho týmu o moc lépe. A i postupové šance by byly reálnější.

Ale i tak český mistr žije, dýchá a doufá v další účinkování na evropské pohárové scéně. A doufat bude dál, pokud v dnešní noci porazí milánský Inter.

Když to nesvede, má utrum. V Evropě končí, jara se nedožije.

Sport.cz

„Ale my na jaře hrát chceme, takže víme, o co nám půjde. Bude to velký zápas, v němž se chceme prezentovat dobrým fotbalem, což se nám až dosud dařilo. Jen body chybí... Uděláme ale všechno, abychom je tentokrát získali," slibuje Jan Bořil, že tentokrát se vyprodaný Eden dočká i tříbodového zisku.

„Brzdilo a sráželo nás neproměňování šancí," připomínal slávistický kouč pouhé dva góly, které jeho tým vstřelil ve čtyřech dosavadních zápasech.

Nevyčítá přitom mizernou střeleckou produktivitu útočníkům, protože fotbal v jeho vnímání funguje na principu spojitých nádob.

„Když budou útočníci střílet góly, nemusí fungovat obrana, a zase naopak. Důležité je být úspěšní a my zatím v sezoně úspěšní jsme. A abychom byli ještě úspěšnější, pracovali jsme na dalších variantách, které máme připravené. Proto věřím, že si útočníci schovávají góly na důležité momenty," doufá Trpišovský, že ony důležité momenty přijdou právě dnes večer v konfrontaci s Nerazzurri.

A nikoli snad proto, že zraněními decimovaná sestava Interu by měla být snazším, a pro Slavii tudíž přijatelnějším soupeřem, kterého je schopna doma s podporou vyprodaného Edenu porazit.

„Inter rozhodně slabší nebude. Někteří hráči mu sice chybí, další je ale nahradí. Typologicky sice jiní, ale stejně silní v držení míče a poziční hře," odmítá trenér představy fanoušků, že cesta ke třem bodům, a tudíž naději na jarní účinkování v pohárové Evropě, by měla být pro jeho tým snazší.

„Nezajímá mě v tuto chvíli druhé utkání naší skupiny ani náš poslední zápas ve skupině v prosinci v Dortmundu," potvrzuje Trpišovský, že žije přítomností a dnešním večerem.

„Jediné, nad čím přemýšlím a co mě motivuje, je duel s Interem. Co přijde potom, se uvidí, teď by pro mě představovalo tu největší odměnu, kdybychom na třetí pokus doma v Lize mistrů vyhráli. A pro kluky také."