Řítil se sám nikým neatakován na brankáře Interu Milán. Jenže Lukáš Masopust, který ve středečním pátém představení Slavie ve skupině F fotbalové Ligy mistrů plnil v sestavě Pražanů roli útočníka, vyloženou příležitost v 73. minutě za stavu 1:1 trestuhodně zazdil. Za osm minut hostující Romelu Lukaku nemilosrdně ztrestal zaváhání Michala Frydrycha a Inter v Edenu shrábnul tři body, což pro Pražany znamená konec snu o postupu do jarní fáze evropských pohárů.

Útočník Interu Milán Romelu Lukaku střílí gól do sítě Slavie v utkání základní skupiny Ligy mistrů. Vše sleduje brankář Ondřej Kolář.

Byl váš brejk, kdy jste v 73. minutě před pokutovým územím vypíchl míč Valerovi a utíkal sám na Handanoviče, zlomovým momentem utkání?

Ano, tam se lámal chleba. Pokud bychom se ujali vedení, měli bychom navrch. Mohli bychom si na Inter počkat, scénář by byl zcela opačný. Když jsme vzápětí inkasovali, chodili hráči Interu do naší otevřené obrany. Já přitom šanci řešil přesně tak, jak jsem chtěl. Jen jsem míč špatně trefil. Chtěl jsem střílet na přední tyč a gólman Handanovič skočil k druhé. Jenže jsem ho trefil do nohou.

Velkým problémem pro váš tým byl útočník Interu Romelu Lukaku, jenž jeden gól dal a na dva nahrál. Prakticky jste si s ním nevěděli rady.

Potvrdil, že je útočník světové extratřídy. Klobouk dolů, jak na něj Michal Frydrych a Ondřej Kúdela hráli. Je škoda, že se prosadil takovou měrou. Ale on když se rozběhne, je jako tank. Spousta stoperů už si na jeho umění vylámala zuby. Je to prostě gólový zabiják.

Sestřih utkání Ligy mistrů Slavia - Inter Milán.

V prvním utkání jej stoper David Hovorka eliminoval. Projevila se jeho absence?

To takhle nejde brát. Myslím, že Frydrych i Kúdela hráli výborně.

Jak jste na trávníku vnímal situaci v první půli, kdy byl odvolán gól Interu na 0:2 a Slavia získala možnost pokutového kopu, z něhož Souček vyrovnal?

Když se šel rozhodčí podívat na video, už jsem věřil, že by to mohla být penalta. Předtím jsem jen viděl, jak Peter Olayinka spadl, ale neviděl jsem, jak k tomu došlo. Ale když na světelné tabuli chvilku byl stav 0:2, šlo o nepříjemný okamžik. Pak jsme se ale penaltou vrátili do hry a šance byly vyrovnané.

Bylo páté představení ve skupině F Ligy mistrů v podání Slavie nejslabší?

Výsledek je špatný. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli dobře. Gól jsme dostali po naší chybě, měli jsme balon před vápnem Interu a z brejku jsme inkasovali. Druhou půli hrál Inter velice dobře, byl efektivnější. Nebylo snadné hrát na frajery, kteří válcují nejvyšší italskou ligu. Ukázali nám své umění v plné parádě.

Zklamání ve mně je obrovský, byl to náš nejhorší zápas ve skupině, říká trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Každopádně nulový zisk ze středečního utkání znamená, že poslední utkání skupiny příští měsíc v Dortmundu už nic nezmění na vašem poslední místě.

Je to škoda. Některé zápasy jsme měli dobře rozehrané, škoda, že jsme je nedotáhli do jiného konce. Skupina se pak mohla vyvíjet jinak. Jsme zklamaní. Chtěli jsme postoupit do jarní fáze. Prezentovali jsme se dobrou hrou, ale bodový efekt není odpovídající.