FOTBAL ONLINE: Obhájce má nůž na krku! Postoupí Liverpool do osmifinále Ligy mistrů?

Jde do tuhého, skupinová fáze fotbalové Ligy mistrů jde do finiše. A klidně se může stát, že v soutěži dohraje už v úterý večer obhájce trofeje - anglický Liverpool. Ten sice vede skupinu E, ale pokud prohraje v Salcburku (stav zatím 0:0) a Neapol doma nezaváhá s Genkem, skončil by Kloppův tým už v základní skupině. Drama nabízí i slávistická skupina F. Tam mají před posledním kolem 7 bodů druhý Inter Milán, jenž hraje doma s jistě postupující Barcelonou a třetí Dortmund, který se utká doma se Slavií. Při shodném bodovém zisku Interu a BVB by šel dál italský tým. Zápasy sledujte na O2 TV a v podrobných online reportážích na Sport.cz.