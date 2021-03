FOTBAL ONLINE: Messise nádherná trefil! Pak ale nedal penaltu, Barcelona bojuje o zázrak

V prvním osmifinále na barcelonském Camp Nou zazářil hattrickem dvaadvacetiletý útočník Kylian Mbappé. Pařížané se proti Barceloně ocitli v podobné pozici i v roce 2017. Tehdy úvodní osmifinále doma ovládli 4:0, ale v odvetě po debaklu 1:6 vypadli.

Loňský finalista Ligy mistrů se pyšní skvělou formou, z posledních devíti soutěžních duelů jich PSG osm vyhrál. Doma v Lize mistrů navíc Barceloně nepodlehl ve čtyřech z pěti zápasů. Stejně jako v úvodním osmifinále se i v odvetě musí obejít bez zraněného útočníka Neymara, který do francouzské metropole přišel právě z Barcelony. Oběma celkům patří v domácích soutěžích druhé místo.

Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou středeční duely z Ligy mistrů v přímých přenosech. Moderátor Libor Bouček přivítá ve studiu legendárního českého fotbalistu Vladimíra Šmicera a také Jana Nezmara, bývalého sportovního ředitele pražské Slavie. Po skončení zápasů následují tradičně sestřihy a ohlasy ve studiu.

Lipsku kvůli pandemii koronaviru hrozilo, že pokud by se hrálo v Anglii, muselo by po návratu do Německa do dvoutýdenní karantény. Proto se obě mužstva znovu představí v budapešťské Puskásově aréně.

Liverpool prohrál šest z posledních osmi soutěžních zápasů a ve čtyřech z nich neskóroval. V anglické lize se obhájce titulu propadl mimo pohárové příčky až na osmé místo.

Lipsko naopak zvítězilo v osmi z posledních devíti soutěžních utkáních a v bundeslize je druhé. Jediná porážka během této doby přišla právě s "Reds".

Již v úterý si postup zajistili fotbalisté Dortmundu a Porta.