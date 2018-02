Citizens jsou jiná sorta než Rudí ďáblové, tvrdí kapitán Basileje Suchý před konfrontací s lídrem Premier League

Bude to pro oba české legionáře Makra Suchého a Tomáše Vaclíka hodně svízelná zkouška. V listopadu doma Manchester United porazili 1:0, čímž se jim otevřela brána do osmifinále, jenže v něm narazí na další klub z Manchesteru. Momentálně daleko kvalitnější a mnohem silnější, než jsou Rudí ďáblové z Old Trafford. Však také Manchester City vede Premier League s náskokem šestnácti bodů před městským rivalem a do Švýcarska přiletěl udělat první krok na cestě dál Ligou mistrů.

„Nedokážu říct, zda jsou City o třídu či dvě lepší než United nebo zda jsou na tom výkonnostně stejně, protože jsem proti nim nikdy nehrál. City však hraje v letošní sezóně úžasně, i fotbalové pojetí a herní styl našeho osmifinálového soupeře je jiný, než tomu bylo v případě United," souhlasí brankář Basileje Tomáš Vaclík, že Citizens patří k největším favoritům na triumf v letošním ročníku Champions League.

Ostatně, kouč Manchesteru United netají, že chce vyhrát v této sezóně všechno, co se vyhrát dá. Premier League, anglický Ligový pohár, FA Cup i Ligu mistrů.

„Dokud nebudeme mít síň plnou trofejí, jako mají na Old Trafford nebo Anfield Road, nebudeme o sobě moci tvrdit, že jsme opravdu velkým evropským klubem," opakoval v průběhu této sezóny už několikrát kouč Citizens Pep Guardiola a stejná slova připomínal svým svěřencům i po příletu do Basileje.

„Osmifinále pro nás představuje obrovskou výzvu, protože narazíme na soupeře, který nemá slabin. Věděli jsme, jak porazit Manchester United, ale teď nás čeká jedno z nejlepších mužstev na světě," připomíná Suchý, že v útoku Citizens řádí Argentinec Sergio Agüero a ve výjimečné formě je i belgický Bílý Pelé Kevin De Bruyne.

„Musíme hrát kompaktně a nedopřát jim ani metr volného prostoru. Každý metr hraje totiž proti takovémuto protivníkovi roli, protože takový Agüero je schopen dát gól odkudkoli," uvědomuje si Suchý moc dobře, jak obtížné bude eliminovat ofenzivní sílu Citizens.

Přitom právě na něho a jeho zkušenosti Basilej hodně spoléhá. „Zkušenosti jsou důležité před zápasem v kabině, ale na hřišti už není tak podstatné, kolik mezinárodních zápasů člověk odehrál. Zkušenosti nejsou automaticky zárukou vyšší fotbalové kvality. Věřím ale, že mužstvu pomohu," svěřoval se Suchý před zápasem s Citizens.