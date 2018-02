Brazilský gólman Alisson na Ukrajině potvrdil, proč o něho má Liverpool takový zájem

Nikoli Španělé, Němci, Angličané nebo snad Italové či Portugalci, ale Francouzi a po středečních osmifinálových zápasech i Brazilci jsou nejčastějšími střelci v historii Ligy mistrů. Brazilský legionář ve službách Šachtaru Doněck Fred se o to v utkání s AS Řím postaral. Parádní střelou z trestného kopu nejenže rozhodl o výhře ukrajinského mistra, ale stal se 195. Brazilcem, který v Champions League skóroval. Francouzských fotbalistů registrují statistiky stejný počet, až daleko za nimi jsou Španělé a Němci.

Fred ale nebyl jediným Brazilcem, o němž se po středečním utkání hodně mluvilo. Na opačné straně na sebe brilantním výkonem strhnul pozornost brazilský gólman Alisson, který na Ukrajině potvrdil, proč o něho má eminentní zájem Liverpool, stejně jako třeba Paris SG i třeba Real Madrid.

Bilance mluví jasně

Doněck znovu dokázal, že na italská mužstva zahrát dovede. Ve skupině se o tom přesvědčila Neapol, teď v osmifinále AS Řím. A dokonce opakovaně, protože dosavadní pohárová bilance vyznívá pro Šachtar víc než přesvědčivě. Pětkrát spolu oba týmy hrály, čtyřikrát měli navrch Ukrajinci.

Nejčastější střelci v Lize mistrů Francouzi a Brazilci 195 Španělé 149 Němci 130 Italové 114 Portugalci 92 Angličané 86 Argentinci 82

„A to jsme tentokrát mohli vyhrát mnohem vyšším rozdílem. Soupeř musí děkovat brankáři Alissonovi, který předvedl několik mimořádných zákroků," připomínal portugalský kouč na lavičce Šachtaru Paulo Fonseca, že ve druhém poločase měl jeho celek jasně navrch a u dvou gólů zůstat nemuselo.

Kouč AS Řím proměnu nechápal

„Nechápu... Mé mužstvo má všechny předpoklady, aby hrálo na stejné úrovni celých devadesát minut. Jenže po skvělém prvním poločase se z naší hry vytratila dynamika, koncentrace, dopouštěli jsme se hloupých chyb. Nebylo to o fotbalových kvalitách, ale nejspíš o psychice. Však bych také ve druhé půli nejraději vystřídal polovinu hráčů," rozčarovaně glosoval prohru 1:2 trenér AS Řím Eusebio di Francesco.

Ten sice vzal v Charkově, kde musí Doněck hrát své domácí zápasy, mladého českého útočníka Patrika Schicka na lavičku, ale na trávník ho neposlal.

„Bylo to i o tom, že agresivní fotbal soupeře nám dělal do přestávky problémy. Navíc nebylo jednoduché dostat se po dlouhé zimní přestávce do správného tempa. Ve druhé půli jsme ale změnili rozestavení a mužstvo už fungovalo dobře. Jen Alisson zabránil tomu, abychom nedali víc gólů. Byl to od něho skutečně brilantní výkon," vychvaloval domácí kouč Fonseca pětadvacetiletého brazilského gólmana, kterého by liverpoolský trenér Jürgen Klopp v létě rád přivedl na Anfield Road.

📸The moment Fred beat international team-mate Alisson Becker 🇧🇷⚽️💪#UCL pic.twitter.com/V4N0w6YVsk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 21. února 2018

„Je pro nás skutečně ohromně důležitý. Nejen svými skvělými zákroky, které předvedl i na Ukrajině, ale i tím, jakou jistotu spoluhráčům dává a jaký klid do naší hry vnáší," přiznal ostatně i kouč AS Řím, že hlavně díky Alissonovi je před odvetou 13. března v Itálii postupový rébus dál otevřený.