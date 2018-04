Italové se dožadují videa a změn, anglický sudí krajana hájí. Škoda, že Oliver nejede na MS

Brankář Juventusu Gianluigi Buffon odchází z trávníku poté, co byl v nastavení čtvrtfinálové odvety LM vyloučen.

Třiatřicetiletý anglický sudí Oliver proto nemohl inkriminovanou situaci konzultovat s kolegy videorozhodčimi u obrazovek, pohled na monitor mu rozhodování rovněž neusnadnil.

Záleželo jen a jen na něm, jak střet domácího Vázqueze a turínského Benatii posoudí.

„Byl natolik odvážný, že nařídil penaltu. A učinil správné rozhodnutí," zastává se svého krajana bývalý anglický rozhodčí Graham Poll, kterou soudcoval na dvou světových šampionátech.

„Zůstal v klidu, i když byl přímo hanebně obtěžován půltuctem turínských hráčů vedených jejich kapitánem Buffonem. A na agresivní protesty legendy Juventusu reagoval červenou kartou také správně," tvrdí Poll a dodává, jakou škodou je, že se Oliver dostal do skupiny elitních anglických rozhodčích teprve letos v lednu.

„Kdyby ho do ní FA zařadila dříve, byl by vhodným anglickým uchazečem pro rozhodování na mistrovství světa," připomněl Poll, že na šampionát do Ruska nebyl nominován žádný z anglických rozhodčích.

Oliver se mu zamlouvá. Způsob jeho rozhodování a odvaha, kterou v sobě na madridském Santiago Bernabéu našel, samozřejmě také. V tom je s domácím týmem zajedno.

Černobílá situace? Spíš šedá

„Situace to byla úplně jasná, penalta tudíž také," hlásil okamžitě distancovaný kapitán Realu Sergio Ramos sledující zápas z tribuny.

„Rozhodčí ji odpískal a nikdo na tom nic nezmění," zaštiťoval se domácí kouč a bývalý hráč Juventusu Zinedine Zidane tím, že situaci neviděl.

„Černobílá situace to rozhodně nebyla. Když už, tak šedá," namítal trenér Juventusu Allegri. „Videosystém VAR, o kterém tvrdím, jak důležitým nástrojem pro objektivní rozhodování je, ovšem k dispozici nebyl, takže se musíme se situací vyrovnat."

Vyloučen měl být i Benatia

Turínský kouč dokonce dodal, že bez ohledu na spory o správném či kontroverzním Oliverovu verdiktu, anglický sudí chyboval. Buffonovi sice ukázal červenou, ale Benatiu nepotrestal.

„Přitom podle rozhodčího fauloval Vázqueze v gólové situaci a jednu žlutou už měl. Proto měl být vyloučen také," upozorňoval na moment, který podle něho Oliverovi v hádkách, zmatcích a planoucích emocích úplně unikl.

Video by mu ho nejspíš připomnělo.

„Až se podívá na záznam, bude nejvíc zklamanou osobou, tím jsem si jistý," řekl pro web Juventusu majitel klubu a zároveň předseda evropské klubové asociace ECA sdružující většinu účastníků Ligy mistrů Andrea Agnelli.

Zaveďme video co nejrychleji, žádá Agnelli

Stejně jako trenér Allegri, i on horuje pro zavedení videa v Champions League. „Poslední události mě přesvědčily, že i Liga mistrů absolutně potřebuje videorozhodčího. A to nejrychleji, jak to bude možné. Tady nejde o body, ale o prestiž a hodně peněz," reagoval Agnelli na závěr čtvrtfinálové odvety v Madridu a spornou penaltu.

UEFA ovšem v únoru zavedení videa do Ligy mistrů odložila. „Nebráním se mu, ale nikdo neví, jak funguje, takže počkáme na mistrovství světa v Rusku a pak rozhodneme," slíbil předseda UEFA Aleksander Čeferin.

Agnelli jde ovšem ještě dál a navrhuje zvážit, zda nezměnit lidi, kteří určují nasazování rozhodčích pro zápasy evropských pohárů.

„Kontroverzní rozhodnutí v této sezóně nepostihly jen nás, ale i další italské kluby. AS Řím, Lazio, AC Milán... Abychom se incidentům vyhnuli, stálo by za to zvážit, zda nezměnit osoby zodpovědné za nasazování rozhodčích."