Plzeň a Slavia trnou. Schickův Řím může českému šampiónovi vzít Ligu mistrů!

Všechno souvisí se vším. A tak třeba mistr české fotbalové ligy bude s obavami sledovat závěr nejen Ligy mistrů, ale také italské Serie A. Pokud by totiž Champions League vyhrál AS Řím s Patrikem Schickem v sestavě a zároveň klesl v italské soutěži pod čtvrtou příčku, český šampión by přišel o přímý postup do Ligy mistrů! Konstelace poněkud krkolomná, zatím však stále ne vyloučená. Proto v Plzni a na Slavii vzbuzuje obavy...

Letošní český mistr, kterým bude nejspíš buď Plzeň, nebo Slavia, se může těšit na mimořádný profit téměř půl miliardy korun.

Aby však český šampión do Ligy mistrů postoupil přímo, musí být splněna jedna základní podmínka. Aby si vítěz Champions League zajistil postup do soutěže také ze své ligy.

V případě dvojice gigantů Bayern Mnichov - Real Madrid splněna bude. Bavorský tým už německým mistrem je, třetí Bílý balet pak má na pátý Betis pět kol před koncem La Ligy náskok šestnácti bodů.

České lídry naopak může budit ze snu druhá, velmi překvapivá semifinálové dvojice Ligy mistrů. Liverpool a AS Řím.

Ani Reds ještě nemají v Anglii klid. Čtyři kola před koncem Premier League mají na třetí příčce náskok deseti bodů na pátou Chelsea, která má dohrávku k dobru. Liverpool by si ovšem první čtyřku celkem v klidu uhájit měl.

Čelo anglické ligy: 1. Manchester City 33 28 3 2 93:25 87 2. Manchester United 34 23 5 6 65:26 74 3. Liverpool 34 20 10 4 78:35 70 4. Tottenham 34 20 8 6 66:31 68 5. Chelsea 33 18 6 9 57:33 60 6. Arsenal 33 16 6 11 62:45 54

Řím má v Itálii ošidný los

V Itálii je situace po středečním vloženém kole mnohem vyrovnanější. Pět kol před koncem má třetí AS Řím stejně bodů jako čtvrté Lazio, pátý Inter Milán pak na ně ztrácí jen bod. A tady je největší nebezpečí. Pokud by AS Řím skončil pátý a zároveň senzačně ovládl Ligu mistrů, do jejího příštího ročníku by jako obhájce postoupil přímo na úkor šampióna země z 11. místa žebříčku koeficientů, což je pro další sezónu právě Česká republika.

Jaký má Schickův tým zbývající los? V předposledním kole doma hostí vedoucí Juventus, jinak už vesměs narazí na týmy hrající o záchranu - SPAL, Chievo, Cagliari a Sassuolo. Tedy na soupeře slabší, na druhou stranu ovšem hrající o všechno. Řím se navíc bude jistě patřičně soustředit na semifinále Ligy mistrů s Liverpoolem.

Čelo italské ligy: 1. Juventus Turín 33 27 4 2 78:19 85 2. Neapol 33 25 6 2 70:23 81 3. Lazio Řím 33 19 7 7 79:43 64 4. AS Řím 33 19 7 7 52:27 64 5. Inter Milán 33 17 12 4 54:22 63 6. AC Milán 33 15 9 9 44:37 54

Češi fandí gigantům

Viktoriáni a sešívaní tak mají jasné přání. Ať se v Lize mistrů žádná senzace nekoná, vyhraje ji jeden z gigantů Bayern či Real - a bude klid! Pak už český titul zaručí přímý postup do Ligy mistrů.

Navíc by šlo o ojedinělou šanci. Česká republika klesne po skončení aktuální sezóny v žebříčku koeficientů na 13. místo, takže je jasné, že český šampión z roku 2019 se stejně jako vicemistr bude muset do Ligy mistrů zase prokousávat z předkol.