Trpěli jsme. Ale bez utrpení se do finále Ligy mistrů dostat nemůžete, přiznává kouč Realu Zidane

Kdo ví, jak by se semifinálová odveta vyvíjela, kdyby v nastaveném čase první půle ocenil turecký sudí ruku domácího Marcela penaltou, Bayern ji proměnil a podruhé na Santiago Bernabéu vedl.

Kdo ví, zda by hned po změně stran přišel blackout Tolissa a Ulreicha, po němž naopak Benzema vývoj střetnutí otočil.

Video ovšem Turkovi Cakirovi nepomohlo, brankoví sudí mu ruku také nesignalizovali, takže pokutový kop nepískal a v hráčích Bayernu zůstal jen pocit křivdy.

Podobný, jaký si prožil před třemi týdny v Madridu turínský Juventus.

„Tady nejde jen o body, ale o prestiž, a hlavně o hodně peněz," hartusil majitel Juventusu Andrea Agnelli po čtvrtfinále a dožadoval se, aby bylo video zavedeno v Champions League co nejdříve.

Možná, že skutečně dosáhne svého, protože je zároveň i předsedou evropské klubové asociace ECA sdružující většinu účastníků Ligy mistrů.

Ke cti Bayernu ovšem slouží, že na tureckého rozhodčího vinu za své vyřazení nesvaloval.

„Sami jsme si tím vinni, protože v obou zápasech jsme Real obdarovali lacinými góly. V utkáních takovéto úrovně se podobné chyby stát prostě nesmí," přiznával Mats Hummels, že defenziva německého mistra nefungovala, jak měla.

Při druhém inkasovaném gólu to bylo víc než patrné.

„Od Ulreicha to bylo chvilkové zatmění mísící se zároveň se zmatkem," povzdechl si kouč Jupp Heynckes nad zkratem Tolissa umocněným gólmanovým úletem při spoluhráčově malé domů.

„Pro mé hráče to byla strašná chvíle, ale vzpamatovali se z ní a hráli velice dobře. Co dobře. Už dlouho jsem neviděl Bayern hrát tak skvěle. Bez tolika zraněných, na Bernabéu před osmdesáti tisíci diváky a po všech okolnostech, s nimiž jsme se museli srovnat," oceňoval kouč výkon, a hlavně obrovskou morálku svého týmu.

„Zasloužili jsme si postoupit do finále, protože v obou zápasech s Realem jsme byli lepší. A to neříkám s melancholií dvaasedmdesátiletého muže, jemuž se po vítězství v Lize mistrů před pět lety nikdy nesnilo o tom, že by ještě někdy o finálovou účast bojoval, tvrdím to s realistickým pohledem na výsledek," připomínal Heynckes s tím, že v prvním střetnutí v Mnichově musel hned v úvodu střídat zraněného Robbena a Boatenga a v odvetě se musel dokonce obejít bez pěti zraněných hráčů.

„To není výmluva, ale jen konstatování, že tohle všechno mělo vliv na resumé naší vzájemné konfrontace. Neproměněné příležitosti, kterých jsme měli dost a dost, samozřejmě také. Ale ještě jeden vliv na výsledek odvety musím připomenout - pana Navase. Byl vynikající, byl nejlepším hráčem Realu."

„Opravdu nám hned několikrát zachránil kůži," přitakával kouč Realu Zinedine Zidane, který měl pro soupeře samé komplimenty.

„Bayern sehrál skvělý zápas, takže jsme zase trpěli. Ale bez utrpení se v Lize mistrů do finále prostě dostat nemůžete. Není to sice dobré pro srdce, ale jsme tam. A dokonce potřetí po sobě, což je skvělé, ale zároveň to není normální. Zatím jsme však nic nevyhráli, jsme jen ve finále. Uděláme v něm ale všechno, abychom vítězství obhájili," sliboval Zidane.