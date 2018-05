FOTBAL ON-LINE: Gólová přestřelka pokračuje! Liverpool znovu vede

Fotbalisté AS Řím chtějí v odvetě semifinále Ligy mistrů s Liverpoolem dotáhnout manko 2:5 z prvního zápasu v Anglii a předvést další velký domácí obrat. Italský tým, za který v základní sestavě nastoupil český reprezentační útočník Patrik Schick, ve čtvrtfinále na Olympijském stadiónu senzačně porazil Barcelonu 3:0 a smazal venkovní ztrátu 1:4. Zápas vysílá O2 TV, podrobnou on-line reportáž přináší Sport.cz.

Po tomto závaru se míč odrazil od ramena Jamese Milnera (v pokleku) do brány Liverpoolu. Úplně vlevo stojí Patrik Schick.

Útočník AS Řím Edin Džeko s míčem u nohy vymýšlí akci italského týmu.

Liverpool se minulé úterý dostal do pětibrankového vedení, když se dvakrát prosadili bývalý hráč AS Řím Mohamed Salah s Robertem Firminem a jednou Sadio Mané. V závěrečné desetiminutovce však "Reds" polevili a dvakrát inkasovali. Italskému mužstvu dali naději do odvety Edin Džeko a Diego Perotti proměněnou penaltou.

Liverpool naposledy postoupil do finále Ligy mistrů v roce 2007, AS Řím dosud hrál pouze finále PMEZ v roce 1984, ve kterém prohrál právě s anglickým celkem. Utkání začne ve 20:45, postupující tým se ve finále utká s obhájcem trofeje Realem Madrid.