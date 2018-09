Z Prahy na Moravu za čtyřicet minut. Nejvíc vstupenek na Ukrajinu rozdal Novák

Metropoli vyměnili za Moravu. Čeští fotbaloví reprezentanti se v úterý dopoledne přesunuli letecky za čtyřicet minut z Prahy do Kunovic, které těsně sousedí s Uherským Hradištěm, kde ve čtvrtek vstoupí úvodním utkáním s Ukrajinou do premiérového ročníku Ligy národů. Ubytovali se však v nedalekém Zlíně, až do soboty budou přespávat v pětihvězdičkovém hotelu Baltaci poblíž centra města.