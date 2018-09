Slováci zuří: Zápas s dánskými amatéry a futsalisty? Zcela o ničem, fanouškům vrátí vstupné

Měl to být atraktivní duel s týmem, který byl krůček od toho, aby vyřadil z mistrovství světa pozdější finalisty Chorvaty. Středeční zápas Slováků s Dánskem však bude mít úplně jiný nádech. Za hosty totiž nastoupí celek složený z třetiligových amatérů a dokonce futsalistů. "Bude to zbytečný zápas, nic nám to nedá," mají jasno Slováci.

Dramatický zápas se silným soupeřem před nadšenými trnavskými diváky? Zapomeňte. Až se dnes slovenské hvězdy postaví dánskému výběru, narazí na soubor amatérů ze třetí ligy a futsalistů. Za vším stojí spory reprezentantů s dánským svazem o nových sponzorských smlouvách.

Ti se tak rozhodli, že na přípravný zápas na Slovensko nedorazí, místo nich nastoupí hráči z nižších soutěží. Aby byla ostuda dokonalá, na lavičce skandinávského týmu nebude ani trenér Aage Hareide, který odmítá vést tým, který si nevybral.

O zbytečnosti zápasu mají jasno i hostitelé. "Těšili jsme se na silný dánský tým a výborné fotbalisty, které mají. Pro nás i naše fanoušky by byla výzva utkat se s účastníkem mistrovství světa. Takhle nám ale tohle utkání nedá po sportovní stránce vůbec nic. Ten čas jsme mohli využít mnohem užitečněji," zuřil kouč národního týmu Ján Kozák.

Škrtel: Bude to divné a smutné utkání

Dánsku by v případě, že by se zápasu vůbec nezúčastnilo, teoreticky hrozilo i vyloučení z mistrovství Evropy 2020. Nad tím uvažoval i Kozák. "Nevím, jaký to má smysl, že sem vůbec jedou. Aby neplatili pokutu? Nebo neměli problémy s UEFA?" dumal pro Sport.sk trenér.

Zklamání neskrýval ani kapitán Slováků Martin Škrtel. "Těžko k tomu něco říkat, protože nevíme, o co tam jde. Ale když zareagovali tímto způsobem, tak to musí být hodně důležité. Hráči si chtějí něco vydupat a jdou si za tím. Je to velká škoda, mohl to být dobrý zápas pro nás, pro ně a především pro fanoušky. Bude to divné a smutné," říká jeden z nejzkušenějších hráčů týmu.

Zápas mezi Slovenskem a Dánskem má výkop ve 20:45 a podle informací Sport.sk by pořadatelé ve snaze zaplnit i proti notně oslabenému soupeři hlediště měli vracet fanouškům vstupné. Ti, kteří ještě lístky nemají, zaplatí jen symbolické jedno euro.

"Stali jsme se obětí sporu Dánské fotbalové unie s reprezentanty," dodali přestavitelé SFZ. Obrátí se zároveň na UEFA s podnětem, aby se situací zabývala a vyvodila z ní důsledky.

V jaké sestavě nastoupí Dánsko k prvnímu zápasu Ligy národů v neděli proti Walesu zatím není jasné.