Kapitánskou pásku navlékne proti Ukrajincům Gebre Selassie. Velká pocta, hlesl

„To musí říct trenér," bránil se legionář z Brém reagovat na nadhozenou otázku, zda kapitánem národního celku bude v novém cyklu skutečně on.

„Zatím jsem to s ostatními hráči neřešil, ale je pravděpodobné, že hrajícím kapitánem opravdu bude. Byl prvním, kdo mě napadl. Má už něco za sebou i v reprezentaci, takže by měl pomoci mladším spoluhráčům," reagoval na stejný dotaz Karel Jarolím.

"Nemám nic proti gólmanům, ale jsem raději, když je kapitánem hráč z pole. I kvůli komunikaci s rozhodčím. Ale byl bych raději, kdyby se o volbě kapitána dověděli dřív hráči," naznačoval trenér, že už beztak řekl až dost.

„Kdyby k tomu opravdu došlo, byla by to má reprezentační premiéra. V klubu jsem už párkrát pásku navlékl, v národním týmu nikdy. Byla by to pro mě ohromná čest a pochopitelně ještě větší odpovědnost. Logicky, protože jsem v reprezentaci jedním z nejstarších, něco za sebou mám a něco už jsem odehrál," cítil se evidentně poctěn Gebre Selassie, který má v dresu české reprezentace odehráno čtyřicet utkání a startoval na dvou evropských šampionátech.