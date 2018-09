Nováček Petrák byl z nominace do reprezentace v šoku

Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, před třemi lety patřil mezi klíčové muže jednadvacítky na domácím mistrovství Evropy. Následující tři roky Ondřej Petrák však pouze zpovzdálí sledoval, jak jeho bývalí parťáci naskakují do A-týmu. Jeho pozvánky míjely. Teď se záložník bundesligového Norimberku konečně dočkal.

„Nevím, jestli cítím zadostiučinění. Ale přiznávám, že zpočátku, když klukům na rozdíl ode mě chodily nominace, mě to trochu mrzelo. Ale měl jsem také období, kdy jsem byl zraněný a nehrál jsem pravidelně," říká Petrák.

První indicií, že by se mohl v áčku objevit, byla předběžná nominace, která do Norimberku dorazila před startem německé ligy. „Věděl jsem, že možnost jet na nároďák existuje. Po prvním kole s Herthou to bylo stoprocentní. Byl jsem v šoku," rozplývá se Petrák.

Nejhezčí období kariéry

Ke konci uplynulé sezóny, ve které s Norimberkem slavil návrat do bundesligy, začal nastupovat v základní sestavě. Mezi vyvolenými zůstal i v úvodních dvou kolech mezi německou elitou. Odehrál celé zápasy s Herthou Berlín (0:1) a Mohučí (1:1), navrch i duel Německého poháru.

„Nevím, jestli mám životní formu, ale pravděpodobně prožívám nejhezčí období kariéry. „Čtyři roky jsme čekali na návrat do bundesligy, byl to jeden z mých hlavních cílů. Oslavy byly veliké, celé město s námi žilo. Obrovský zážitek. A za tři měsíce mi přišla pozvánka do reprezentace. Nádhera," těší 26letého odchovance pražské Slavie, podle kterého je druhá bundesliga v mnoha parametrech náročnější než první.

„Hraje se stylem nahoru dolů, samé souboje. První liga je víc o taktice, víc o fotbale, což mi vyhovuje," podotýká Petrák. „Cíl pro sezónu máme jediný: udržet se. Bohužel začátek nám výsledkově nevyšel. S Herthou jsme nedali penaltu, proti Mohuči jsme zahodili strašně moc šancí. Měly to být jasné tři body, máme jeden," lituje Petrák, jenž bude nyní šťastný i za jedinou minutu na trávníku.

Vzhledem k premiérové nominaci a formě slávistických záložníků jeho čas přijde spíš v pondělní přípravě. „V Rusku jsem nebyl, jsem zvědavý. Těším se na super stadión v Rostově, na kterém se hrálo mistrovství světa," uvádí Petrák.