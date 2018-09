FOTBAL ON-LINE: Raketový nástup! Češi vedou nad Ukrajinou, trefil se Schick

Čeští fotbalisté vstupují zápasem s Ukrajinou v Uherském Hradišti do Ligy národů (zatím 1:0). Nová soutěž do velké míry nahrazuje přípravná utkaní a je dodatečnou šancí dostat se na mistrovství Evropy 2020. Navíc bude mít vliv na nasazení při losování kvalifikací a šampionátů. Výkop zápasu byl kvůli výpadku proudu posunut o patnáct minut, duel vysílá ČT Sport. V podrobné on-line reportáži utkání sledujte na Sport.cz

Český útočník Patrik Schick poslal tým Karla Jarolíma do vedení v utkání Ligy národů s Ukrajinou.

Reprezentanti touží po vítězném startu do jedné ze čtyř tříčlenných skupin Ligy B, v níž se utkají ještě se Slovenskem. "Chceme uspět, jasně víme, co znamená skončit na prvním, druhém nebo třetím místě. Motivace je obrovská. Když se nám podaří v Lize národů odehrát dobré zápasy s dobrými výsledky, bude to i předurčovat celkovou náladu na kvalifikaci Eura," řekl novinářům kouč Karel Jarolím.

Proti Ukrajině mu zkomplikovala situaci řada zranění. Chybějí opory Vladimír Darida s kapitánem Markem Suchým a vypadli i Bořek Dočkal, Antonín Barák a Jan Kopic stejně jako brankář Jiří Pavlenka. Při řadě absencí by Jarolím mohl skoro celou zálohu poskládat ze slávistů, kterých je v nominaci osm.

S Ukrajinou se český celek utkal dosud dvakrát v přípravě. V roce 2011 vyhrál doma 4:0 a o rok později remizoval venku 0:0. Zápas v Uherském Hradišti, kam se reprezentace vrátila po devíti letech, začne ve 21:00.

Základní skupina B1 fotbalové Ligy národů Česko - Ukrajina 1:0 v 1. poločase Branka: 4. Schick.