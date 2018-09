Nic není ztraceno. Příště ale už nesmíme jen běhat za balónem, má po nezdaru s Ukrajinou jasno Kalas

Jak se ohlížíte za nepovedeným zápasem?

S hodně smíšenými pocity. Vstřelili jsme rychlý vedoucí gól, který nás měl povzbudit. Jenže opak byl pravdou. Ukrajinci začali hrát fotbal a my jsme kolem nich jenom pobíhali. Byli velmi dobře připraveni na naše rozestavení se třemi beky. Takže velké zklamání, i když po přestávce to bylo z naší strany přece jen o něco lepší. Jenže pár nadějných akcí jsme nedotáhli k druhé brance a stejně jako v prvním poločase jsme zase v úplném závěru inkasovali. To strašně mrzí, musíme se z toho poučit.

Jaká byla noc po utkání?

Dlouhá. Poté, co jsme přijeli na hotel, jsme se ještě s klukama trochu pobavili, co se nám nepovedlo a co bude potřeba příště změnit. Já jsem sice zvyklý takové prohry brzy vypouštět z hlavy a raději už přemýšlím o dalším zápase, ale tentokrát jsem se v posteli dlouho jen převaloval. Oči jsem zavřel až zhruba ve čtyři hodiny.

Štve vás víc porážka nebo mizerná hra?

Obojí. Ani z jednoho nemůžu mít pochopitelně vůbec žádnou radost.

A jak se vám zamlouvala atmosféra na hradišťském stadiónu?

Ukrajinci fandili dobře.

Čeští příznivci ne?

Nevím. Já je neslyšel. Jenom Ukrajince.

Je pro vás porážka velkou komplikací, když každé mužstvo odehraje ve skupině pouze čtyři utkání?

Start se nám bohužel nepodařil. Na negativní uvažování je ovšem ještě brzy. Vždyť budeme hrát ještě dvakrát se Slováky a čeká nás i odveta na Ukrajině. Nic není ztraceno. Příště ale už rozhodně nesmíme jen běhat za balónem.

V pondělí si asi budete chtít vylepšit náladu zlepšeným výkonem a solidním výsledkem v přípravném duelu s Rusy v Rostově na Donu...

Samozřejmě. Nemám rád řeči, že v přátelácích o nic nejde. Zase budeme reprezentovat svoji zemi. Všem nám půjde o čest, některým třeba i o budoucí angažmá. A hlavně si taky budeme chtít zvednout sebevědomí.