Postup se Čechům rychle vzdaluje, záchrana je stále reálná

Ve skupině 1 se již představili všichni tři její účastníci. A karty jsou velmi rychle rozdány. Ukrajina s plným počtem šesti bodů vládne a mašíruje za postupem do první ligy. Čechům a Slovákům již nejspíš nezbyde nic jiného než bitva o druhou příčku znamenající záchranu.

Zbývající program skupiny: 13. října 15:00 Slovensko - Česko 16. října 20:45 Ukrajina - Česko 16. listopadu 20:45 Slovensko - Ukrajina 19. listopadu 20:45 Česko - Slovensko

Zatímco Jarolímův tým ve čtvrtek často nevěděl, kde mu hlava stojí, se Slováky měli Ukrajinci mnohem větší starosti. Převahu ve Lvově také měli, ale spíš platonickou, do pořádných šancí se nemohli dostat. Mužstvo kouče Kozáka nechávalo Marlosovi a spol. moc málo prostoru a šlo si za bodem, který by pro něj byl na úvod cenný. Určitě se také projevilo, že oba soupeři se velmi dobře znají - vždyť se během posledních čtyř let utkali již počtvrté.

Zápas rozhodl jediný okamžik deset minut před koncem. Cygankov si na Škriniarovi vymodlil penaltu a Jarmolenko ji proměnil.

Hamšík má rekord, body ne

„Škoda penalty, zápas byl podle mě na čistou remízu. Oba soupeři dobře bránili a bylo těžké se prosadit," líčí kapitán Marek Hamšík, který 107. startem v mezistátních zápasech vyrovnal slovenský rekord Miroslava Karhana.

„Jsem šťastný, že jsem dosáhl ohromujícího čísla. Navíc věřím, že pár let mám ještě před sebou," říká Hamšík.

Smutným hrdinou utkání se stal stoper Škriniar, přes jehož ruku se ve vápně ochotně poroučel k zemi střídající Cygankov.

„Jen jsem rozpřáhl ruce, aby se nemohl dostat přese mě. Podle mě penalta nebyla. Škoda, měli jsme pár šancí či pološancí. Musíme se soustředit na tři zbývající zápasy," dodává Milan Škriniar.

Skupina B1 fotbalové Ligy národů: Ukrajina - Slovensko 1:0 (0:0) Branka: 80. z pen. Jarmolenko. Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Rakyckyj, Burda, Matvijenko - Jarmolenko, Marlos, Stěpaněnko (86. Sydorčuk), Malinovskyj (71. Zinčenko), Konopljanka (78. Cygankov) - Jaremčuk. Trenér: Ševčenko. Slovensko: Dúbravka - Šatka, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Mak, Kucka (78. Greguš), Hamšík, Lobotka, Weiss (70. Rusnák) - Nemec (65. Duda). Trenér: Kozák.