Bookmakeři favorizují Šilhavého. A probůh, uvádějí i Stramaccioniho...

Favorit je dán. Jaroslav Šilhavý je od angažmá ve Slavii bez práce, tudíž ihned k dispozici. Variantou by mohl být také Vítězslav Lavička (4:1), který s výběrem do 21 let včera porážkou s Řeckem ztratil postupové šance a zbytek kvalifikace bude jenom dohrávat. Top trojku doplňuje ještě Karel Krejčí (7:1), který nyní vede reprezentaci „U20".

„Když Karel Jarolím mluvil o veřejné popravě, patrně nečekal, že by mohla přijít až tak rychle. Každopádně s názorem, že je to on, kdo je vším vinen, tak úplně souhlasit nelze. Ano, nepochybně jako hlavní kouč nese svůj díl odpovědnosti, nicméně on není tím, kdo na konci dne běhá po hřišti," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Příští hlavní trenér národního týmu: Jaroslav Šilhavý 2,25 Vítězslav Lavička 4 Karel Krejčí 7 Ivan Hašek 10 Zdeněk Zeman 10 Dušan Uhrin mladší 20 Petr Rada 20 Vlastimil Petržela 50 Michal Bílek 30 František Straka 50 Pavel Hapal 30 Andrea Stramaccioni 100 Radoslav Látal 20 Zdroj: Fortuna

"Na pondělní tragédii asi bylo potřeba zareagovat, každopádně je otázkou, kdo by byl schopen tým pozvednout a zda je to skutečně reálné. Oba poslední zápasy ukázaly, že dokud se hráči nenaučí pracovat v rychlosti, ať už s balonem nebo bez něj, tak se dá mužstvo posouvat jen velmi složitě," upozorňuje Hanák.

Schopnost vybudit hráče k maximálním fyzickým výkonům mají obvykle emotivnější trenéři, kteří hru staví na totálním nasazení. Tady se jako alternativy nabízejí zkušený motivátor František Straka (50:1) nebo Petr Rada (20:1), který ale těžko bude opouštět Jablonec na prahu základní skupiny Evropské ligy.

Solidním dodavatelem potenciálních trenérů pro národní tým by mohla být Sparta. Vedle nedávno odvolaného Pavla Hapala (30:1) je v nabídce i „legendární" Andrea Stramaccioni (100:1). Letenským klubem si ale v minulosti prošli i zmínění pánové Lavička, Straka a Rada, ve výčtu bookmakerů nechybí ani Ivan Hašek (10:1) nebo Michal Bílek (30:1).

Zkušenost s cizincem asi vyděsila i Strahov

Šilhavého favorizuje i konkurence. "Myslíme si, že pan Šilhavý je na jedné misce vah, ostatní na druhé. Prostě padesát na padesát," říká Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. "Stát se trenérem dospělé repre by mohl i Vítězslav Lavička, ale nenahrává mu současná nepovedená kvalifikace o ME s jednadvacítkou," tuší bookmaker.

V nabídce jeho kanceláře chybí zahraniční trenér. Ten by mohl vnést do týmu jiný pohled na současný fotbal i autoritu známého jména. "Jenže poslední zkušenost českého fotbalu se zahraničním koučem, v případě Sparta versus Stramaccioni, asi vyděsila i strahovské funkcionáře," komentuje Urbanec.

A tak se mezi kandidáty dostali nadějní mladší trenéři jako Luboš Kozel nebo Martin Hašek, ale i velezkušené tváře Vlastimil Petržela, Ivan Hašek nebo dokonce legendární Karel Brückner. "Jména trenérů pro reprezentaci se v nabídce v podstatě pravidelně opakují, i to vypovídá něco o stavu českého fotbalu na mezinárodní scéně," dodává Urbanec.