Federální derby podle bookmakerů ovládnou Slováci, proti Čechům jde i většina sázkařů

Výhodou nového kouče je, že v každém derby se výkonnostní rozdíly stírají. Čechům ovšem v Trnavě vedle bookmakerů nevěří ani sázkaři. Domácí kanceláře se shodují, celých 80 % vkladů jejich klientů směřuje na triumf Slovenska. Úspěch českého výběru, stejně jako remízu, si na tiket zvolilo pouze 10 % sázkařů.

„Slovenská reprezentace má v posledních letech jednoznačně lepší výsledky než český výběr a především má v týmu více top hráčů, kteří hrají ve svých klubech významnou roli. Hamšík, Škriniar, Lobotka, Škrtel nebo v poslední době bundesligový střelec Duda, to je síla, která dává Slovensku roli předpokládaného vítěze utkání," vysvětluje Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

„Trenér Šilhavý nominaci trochu provětral, do týmu se tak vrací několik pozapomenutých krajánků v čele s útočníkem Vydrou a kreativním Dočkalem, který v zámoří chytil solidní fazónu. Oba by mohli pomoci v útoku, otázkou ale je, jak při absenci Kalase a Suchého bude vypadat defenziva. Slováci mají osu mužstva dlouhodobě stabilní, v domácím prostředí jim navíc roste i sebevědomí, když se dokázali prosadit v posledních sedmi duelech a naposledy na svém hřišti padli v roce 2016 s Anglií 0:1. Naši soupeři jsou favoritem utkání zcela po právu," přidává se Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Nadějí jsou tři skvělí útočníci

Má český nároďák podle bookmakerů vůbec nějaké trumfy? „Derby je vždy výjimečné svou atmosférou a často nevyhraje favorit. Vyhecovaný zápas může nahrávat Čechům," přemítá Urbanec. „Druhým faktorem může být nový trenér reprezentace. Šilhavý je prostě sympaťák, trochu osvěžil 'tradiční' nominaci, spoustu kluků trénoval v Liberci nebo ve Slavii a hráči ho rozhodně nenechají ve štychu," poukazuje bookmaker.

Kdo ví, třeba Šilhavý přece jen Slováky překvapí. „Kdybych mohl trenérovi poradit, vsadil bych na útok. Máme tři skvělé útočníky Schicka, Vydru a Krmenčíka. Proč nenasadit všechny tři? To by byl odvážný a překvapivý tah a Slovákům by pořádně zamotal hlavu," dodává s nadsázkou Urbanec.

Jisté je, že bookmakeři neočekávají žádné střelecké hody. Nejpravděpodobnějšími výsledky se jeví skóre 1:0 (5,6:1), případně 1:1 (5,2:1). Na hubenou výhru Česka je kurz 8,2:1. Pravděpodobnost, že by v utkání padly více než dvě branky, je oceněna nepříliš pravděpodobným kurzem 5,2:1.