Český legionář ve službách slovenského mistra: V sobotu neprohrajeme, hlásí Rada

Na vašem stadiónu v Trnavě hraje pravidelně slovenská reprezentace. V sobotu na něm vyzve i český výběr. Očekáváte plný dům?

Nevím přesně, jestli bude úplně vyprodáno, ale určitě se to k tomu bude blížit. Fanoušci Slováky poženou. Zároveň, co vím od slovenských spoluhráčů, tak si na nás věří a zápas berou jako velkou šanci nás porazit. I vzhledem k tomu, jaká situace u českého týmu panuje (výměna hlavního trenéra - pozn. aut.).

A váš osobní tip, jak duel dopadne?

Myslím si, že český tým neprohraje.

Přejděme ke klubové scéně. Vám s Trnavou těsně unikl postup do 4. předkola Ligy mistrů. Až v prodloužení jste prohráli s Crvenou Zvezdou. S odstupem času, jak moc vás ještě mrzí tento zápas?

To víte, že stále mrzí. Chyběl kousek do penalt, kde by to bylo padesát na padesát. Ale na druhou stranu zaplaťpánbůh za Evropskou ligu, kam jsme poté postoupili (Trnava následně přešla přes slovinskou Lublaň - pozn. aut.).

Jak město žije posledními úspěchy fotbalistů? Loni Trnava slavila titul po 45 letech, následně se po 31 letech probojovala do evropských pohárů.

Fakt, že klub hraje v evropských pohárech, znamená pro místní obyvatele opravdu hodně. Odrazilo se to i na návštěvnosti ať už v předkolech Evropské ligy nebo i v prvním zápase proti Anderlechtu.

Belgický tým jste porazili 1:0 takže hned v prvním zápase první výhra. Nepovažujete výhru trochu za senzační, vzhledem k vývoji utkání?

Dá se to tak říct. Anderlecht byl herně lepší, silnější. Převážnou část zápasu jsme se bránili a pak najednou přišel nečekaný gól ze standardky a rázem jsme vedli. Do té doby nás ani nenapadlo, že bychom mohli vyhrát. Říkali jsme si, že bychom zápas ubránili na 0:0 a pak z toho byla senzační výhra. Ani jsme si výhru pořádně neuvědomovali.

Ve druhém zápase Evropské ligy přišla prohra 0:2 na Fenerbahce. V čem vidíte největší důvody porážky?

Oni na nás hodně vlítli. Prvních pětadvacet minut jsme byli pod velkým tlakem, kdy se nám nedařilo kloudně zaútočit a podržet balón. Domácí předvedli kvalitu, ze které se nám motala hlava. Paradoxně když jsme se ve druhém poločase nadechovali, nechali jsme si dát první gól. A pak ještě druhý mnohem lacinější. Na rozdíl od minulých zápasů jsme neměli pevnou defenzivu, a to byl ten nejzásadnější problém.

Většina hráčů Trnavy zažívá premiéru v pohárové Evropě. Je na nich vidět zvýšená nervozita?

Abych řekl pravdu, ani bych neřekl, že jsou nějak nervózní. Díky tomu, že jsme si prošli předkoly, otrkali jsme se. Navíc si myslím, že zápasy v předkolech jsou psychicky náročnější, protože stačí jedna chyba a jste venku. Zatímco ve skupině máte šest zápasů jistých. Takže není potřeba nikoho uklidňovat.

Zatímco tažení pohárovou Evropou se dá považovat za úspěšné, v lize se vám tolik nedaří. Měli jste šňůru čtyř proher v řadě, kterou jste protrhli až v posledním zápase před reprezentační pauzou. Myslíte si, že horší výsledky v lize jsou daní za působení v Evropě?

Hlavně na začátku sezóny jsme poztráceli hodně bodů, protože se vše podřizovalo předkolům. Byla velká rotace hráčů, což není pro mužstvo úplně jednoduchý a bohužel to dopadlo tak, jak jsme nechtěli. Tu poslední sérii, kterou zmiňujete, bych na to už úplně nesváděl.

V zápase se Slovanem Bratislava byli fanoušky Trnavy napadeni rodinní příslušníci trenérů Slovanu Martina Ševely a Ivana Vrabce. Všiml jste si něčeho ze hřiště?

Celou situaci jsem zaregistroval až po zápase. Během něj jsem si ničeho nevšiml. Na událost je několik úhlů pohledu. Od nějaké provokace až po neadekvátní reakci našich fanoušků. Těžko říct, kde je pravda.