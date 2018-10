Šilhavému se to ještě balit nechce. Věří, že duch týmu začne už na Slovensku fungovat

Vždycky si na duchu týmu zakládal. Jako hráč, jako trenér rovněž. Jedno, zda právě trénoval v Kladně nebo Plzni, v Liberci nebo ve Slavii. Teď ho vzývá obzvlášť. Vede reprezentaci, na Slovensku ho čeká premiéra, a i když jeho předchůdce Karel Jarolím domácí prohrou s Ukrajinou vstup do Ligy národů zpackal, on to ještě v nové soutěži balit nechce. „Ale to znamená na Slovensku bodovat,“ je Jaroslavu Šilhavému jasné, že si prohru nesmí dovolit.