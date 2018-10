Nový kapitán reprezentace věří v restart. Už dnes proti Slovákům

„Nemáme v národním mužstvu hráče, jako před deseti či patnácti lety. To je fakt, s nímž se musíme smířit a který bychom měli respektovat," připomínal třicetiletý Bořek Dočkal poté, co ho nový reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý instaloval do funkce kapitána.

„Otázka by proto měla spíše znít - co můžeme udělat s hráči, kteří jsou dnes k dispozici, aby se nestalo to, co v zápase s Ruskem," pravil Dočkal vracející se do národního celku po téměř roční absenci.

A hlavně vracející se z americké Philadelphie jako kapitán národního týmu.

„V Rostově těžili Rusové z euforie vyvolané jejich výkony a výsledky na mistrovství světa, stejně jako z domácího prostředí a z toho, že mají stabilizovaný tým. U našeho mužstva šlo naopak o odraz momentální situace a panující atmosféry," domnívá se Dočkal, že český fotbal na tom není tak bídně, aby prohrával tak vysoko jako se sbornou.

I proto je podle něho tolik důležité dnešní vystoupení proti Slovákům.

„I když procházíme složitějším obdobím, představuje pro náš každý reprezentační sraz možnost začít znovu. A ta víra v restart nás je," tvrdil nový kapitán národního celku.

„Teď musíme vystavět základní herní pilíře, které budou fungovat a o něž se budeme opírat. Čím víc se na ně budeme moci spolehnout, tím víc naroste naše sebevědomí, což se následně promítne do hry i výkonů," věří Dočkal, že zmiňované pilíře začne stavět už dnes v Trnavě proti Slovákům a v úterý v Charkově proti Ukrajincům bude s jejich budováním pokračovat.