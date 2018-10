Kúdela se vrací po deseti letech. Poprvé přiletěl Čechovým tryskáčem

Hodně paradoxní příběh píše v termínově nabitém podzimu Ondřej Kúdela. Na začátku sezóny seděl ve Slavii jen na lavičce náhradníků. Na hřiště se obránce dostal až koncem srpna v Teplicích, kde hned skóroval, a zůstal nejen natrvalo v základní sestavě sešívaných, ale probil se také do fotbalové reprezentace. Do národního týmu se přitom vrátil po více než deseti letech od jediného startu, který si připsal v neoficiálním přípravném utkání proti Řecku během soustředění na Kypru.

„Vlastně jsem tady nováček, i když věkem asi ne," uvědomuje si jedenatřicetiletý stoper.

Při své první zkušenosti měl vskutku impozantní nástup. Do nároďáku doslova a do písmene vletěl tryskáčem... „Bylo mi nějakých dvacet let, už je to dost dlouho. Jel jsem na sraz z domova z Moravy a měl menší nehodu. Plánovaný odlet jsem tedy nestihl, což mělo ovšem příjemnou dohru. Na Kypr jsem pak letěl se zpožděním spolu s Petrem Čechem. Narodilo se mu tehdy dítě, dostal den volna navíc a letěl sám. Já se k němu prostě přifařil. Nešlo o běžnou linku, ale o soukromý let," usmívá se Ondřej Kúdela.

Tentokrát mohl z Edenu na místo srazu v Hotelu Don Giovanni dojít takřka v bačkorách. Vyplatilo se mu, že v úvodu sezóny nezahořkl a trpělivě čekal na svou šanci. „Nebyl jsem zapšklý a uražený. Navíc jsem byl nadšený z narození syna. Přibyl mi do života někdo nový, na koho se můžu každý den těšit," básní o malém Ondrovi. „Ještě nedávno by mě ani nenapadlo, že teď budu v reprezentaci. Mám radost."

Hovory otců s Čelůstkou

Čerstvě získané otcovské zkušenosti si během srazu vyměňuje především s dalším Ondřejem, obráncem Čelůstkou z tureckého Antalyasporu. „Také měli porod před třemi měsíci. Jenže Ondra měl rodinu tady a byl v Turecku sám, dorazí za ním až později. U porodu jsem byl a musím smeknout, vážím si teď partnerky o to víc. Těšili jsme se s Ondrou oba. Narození dítěte je impuls, přijedu domů a je veselo," libuje si Kúdela.

Stoper sešívaných je vicemistrem světa do 20 let z roku 2007. Jeho generace je dnes považována tak trochu za ztracenou. Řada hráčů z tehdejšího úspěšného týmu se v další kariéře neprosadila.

„Nevím, čím to je. Někdo dokázal vystřelit, třeba Mára Suchý, který teď v reprezentaci kvůli zranění chybí, je jeden z pilířů. Z tehdejší dvacítky došel asi nejdál. Někomu se zamotala hlava, někomu se daří v pozdějším věku. Já jsem rád, že jsem v nároďáku," přemítá Kúdela.

